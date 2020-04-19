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Грузовой электровелосипед грузоподъемностью 170 кг. заменит машину

19.04.2020
Грузовой электровелосипед грузоподъемностью 170 кг. заменит машину

Складные электровелосипеды — вещь довольно практичная, но тайваньская компания Tern решила добавить им функциональности и оснастила байк HSD прочными багажниками спереди и сзади. Перевозить на них можно не только детей.

С точки зрения дальности пробега велосипед HSD находится в середине модельного ряда компании Turn, между сверхкомпактным Vektron и выносливым GSD. HSD взял лучшее у этих двух моделей, сохранив компактность и при этом увеличив грузоподъемность до 170 кг.

Грузовой электровелосипед грузоподъемностью 170 кг. заменит машину

Когда байк нужно положить в багажник автомобиля, руль легко складывается, а сиденье опускается. А если дома мало места, HSD можно поставить вертикально, на прочную подставку багажника заднего колеса.

Багажник выдерживает вес до 60 кг, и Tern предлагает целый ряд совместимых акессуаров — корзины, сумки или детские кресла.

Что касается комфорта, то спереди установлена вилка с амортизатором Suntour, а у покрышек Schwalbe есть защита от проколов. У некоторых моделей имеется амортизация и для сиденья, гидравлические дисковые тормоза и встроенный замок Abus. Руль и сиденье подгоняются под хозяина ростом от 150 до 195 см.

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У HSD есть четыре варианта трансмиссии, но везде стоит мотор производства Bosch. Самый дешевый Active Line Plus с батареей на 400 Вт продается за за $3470. Более дорогой вариант — HSD S+, у него батарея на 500 Вт. Втулка NuVinci 380 серии позволяет переключать скорости гладко и автоматически, в зависимости от прилагаемых усилий.

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