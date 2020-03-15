Гравитационная лампа GravityLight осветит дом без электричества

Инженеры создали новый осветительный прибор, в котором для получения электричества используется гравитация. Может показаться, что это как-то связано с алхимией, но на самом деле все не так: инженеры создали новый осветительный прибор, в котором для получения электричества используется гравитация.

«Гравитационная лампа» – детище лондонских изобретателей Джима Ривза и Мартина Риддифорда. В их устройстве используется несложная система рычагов и грузов для приведения в движение миниатюрного электрического генератора. Новый девайс призван помочь 1,3 миллиардам людей, живущих в отдаленных и бедных регионах без развитой электросети.

По словам авторов проекта, каждый пятый человек на земле не имеет доступа к электричеству. Для семей, которые живут всего на пару долларов в день, расходы на керосин обходятся в 30% от всего бюджета, что очень бьет по карману и так небогатых людей. Несмотря на это, керосиновые лампы популярны во многих уголках планеты, как единственный источник ночного освещения. Кроме того, они небезопасны из-за открытого пламени и выделения гари.

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Для питания генератора в лампе GravityLight используется специальный крюк, на который вешается мешок с грузом. Его масса и сила притяжения способны выработать около одной десятой ватта, чего достаточно для питания обычной LED-лампы и двух небольших светодиодов. В зависимости от высоты, на которую поднят груз, устройство способно освещать помещение в течении 20 — 30 минут, после чего груз снова потребуется поднять с помощью перемоточного шнура.

GravityLight позволяет заменить устаревшие керосиновые лампы безвредными и эффективными девайсами. В комплект входит сам генератор, две светодиодные лампы и пакет для груза. Балласт массой до 12 кг поднимается на высоту 1,8 м и способен питать лампочки в течении получаса. В его роли могут послужить простые камни или песок. В отличии ламп на солнечных батареях (которые также используются в отдаленных регионах без централизованных сетей), сила притяжения не исчезает с наступлением ночи.

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Команда проекта уже протестировала прототип нового устройства в 1300 домах в 27 странах мира. Сейчас ее участники строят фабрику в Кении для производства генераторов GravityLight и вспомогательных светодиодных ламп SatLights, работающих от него.

Разработчики провели успешную кампанию на Indiegogo и собрали средства для производства гравитационных светильников второго поколения, которые требуют использования груза меньшей массы и дольше работают на одном заряде. Также им предстоит поработать над снижением цены лампы – сейчас она обходится, примерно, в 70 долларов.