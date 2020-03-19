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Графеновые пленки эффективно абсорбируют солнечную энергию с минимальными потерями тепла

19.03.2020
Графеновые пленки эффективно абсорбируют солнечную энергию с минимальными потерями тепла

Графеновые пленки обладают большим потенциалом в области преобразования гелиотермальной энергии в электричество и его хранения, опреснения морской воды, очистки воды от загрязнений, производстве излучателей света и фотодетекторов.

Исследователи из Технологического университета Суинберна создали прототип гелиотермальной пленки с высокими характеристиками, а также предложили масштабируемый метод производства этого графенового метаматериала.

В прошлом команда ученых из Австралии уже демонстрировала теплопоглощающую пленку из графена толщиной 90 нм. Новый метаматериал стал втрое тоньше, повысил свою производительность и минимизировал теплопотерю. Он быстро нагревается до 83 °C в открытой среде и позволяет добиться эффективности преобразования солнечной энергии в пар на уровне 96,2% — достаточно высокий показатель для возобновляемого источника энергии.

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«Вдобавок к долгому сроку службы предложенного графенового метаматериала его гелиотермальная производительность в рабочих условиях очень высока, что делает его привлекательным для промышленного использования, — сказал Линь Хань, один из исследователей. — Толщина в 30 нм значительно сокращает расход графенового материала, позволяя снизить себестоимость и увеличивая практическое применение».

источник: phys

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