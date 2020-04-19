Голливудский актер Джеймс Дин погибший в 1955 г. в автокатастрофе получил роль в фильме

Чудесное «воскрешение» произошло с помощью компьютерной графики (CGI). Американского актера Джеймса Дина погибшего в автомобильной катастрофе в 1955 году в возрасте 24 лет в скором времени зрители увидят в новом фильме «В поисках Джека». Голос Дина будет воспроизводить другой актер.

В основу сюжета фильма легла книга Гарета Крокера о 10 000 солдат, брошенных в пекло вьетнамской войны. Дин в роли американского солдата Рогана не является главным героем. По словам режиссера Антона Эрнста, ему и его коллегам пришлось несколько месяцев искать подходящего актера, но в итоге они пришли к выводу, что лучше покойного Джеймса Дина с этой ролью не справится никто.

Компания Magic City Films, занимающаяся производством фильма, получила права на использование облика Дина от его семьи. После этого совместно с канадской студией VFX Imagine Engine и южноафриканской компанией VFX MOI Worldwide команда приступила к воссозданию образа давно умершего актера с помощью технологии CGI. Начало съемок запланировано на этот год, а выход на экраны состоится в 2020 году.

Использование подобного «воскрешения» при создании фильма вызвало неоднозначную реакцию в среде американских кинематографистов.

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В частности, дочь известного голливудского актера Робина Уильямса (1951-2014 гг.) Зельда Уильямс считает подобное «оживление» ужасным. К ней присоединился ее коллега Крис Эванс, который был более категоричным:«Может быть, компьютер нам нарисует еще одну работу Пикассо или напишет пару новых мелодий Джона Леннона. Они просто не понимают, что делают, это позор».

Кто в результате окажется прав, по-видимому, решат зрители.