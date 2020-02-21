Голландская студия Malessa представила мебель которая собирается за 10 минут

Голландская дизайнерская фирма Malessa Studio представила коллекцию складной и компактной мебели, специально разработанную для студентов и арендаторов, которые часто переезжают.

Следуя по стопам коллекции IKEA Råvaror, серия Nest представляет коллекцию предметов повседневной мебели, специально разработанных для небольших помещений, с дополнительным преимуществом — ее легко разбирать, упаковывать, перемещать и собирать.

«Nest вне времени и имеет чистый, минималистичный и эстетичный дизайн», — говорит Малесса Студио. «Она имеет естественную отделку и рассчитана на максимально возможное использование. Она специально предназначена для городской жизни».

ГОЛЛАНДСКИЙ СТАРТАП СОЗДАЕТ УЛИЧНУЮ МЕБЕЛЬ ИЗ МУСОРА

Четыре буквы, которые образуют название «Nest», обозначают кочевые основы для более простых переходов. Название отражает цель серии, предоставляя минимальные предметы мебели. Проект помогает сократить количество отходов и обеспечить долговечность предметов мебели, гарантируя более длительный срок службы и устраняя трудности, связанные с перемещением больших громоздких предметов, которые часто выбрасываются, в качестве более простого и дешевого варианта их транспортировки.

Коллекция Nest включает в себя полку, скамейку, стол, стол и кровать из натуральной ели, шерсти и хлопка. Вся серия упакована в компактный комплект длиной 113 см, шириной 28 см и высотой 85 см (44,5 в длину, 11 в ширину, 33,5 в высоту). Пользователи могут приобрести дополнительные колеса, которые просто прикреплены к нижней части комплекта, что позволяет легко и просто перемещать их. Комплект можно распаковать и собрать за 10 минут, превратив пространство в уютный дом со всем необходимым.

БУДУЩЕЕ НАШИХ ДОМОВ: КОМНАТЫ — ТРАНСФОРМЕРЫ И РОБО-МЕБЕЛЬ

«Исследования показывают, что мебель является важной частью создания домашнего уюта», — говорит Малесса Студио. «Поэтому Nest — это устройство, которое можно использовать для доставки ваших личных вещей в новый дом и которое можно за 10 минут преобразовать в необходимую мебель».

источник: newatlas