Голландцы представили горный велосипед на электротяге с запасом хода 200 км

Голландская компания Trefecta уже успела удивить мир, представив тяжелый двухколесный электровелосипед Trefecta DRT за $25 тыс. Теперь производитель выпустил более «доступную» версию – Trefecta RDR.

Новая модель позиционируется в качестве внедорожника. Но даже обычная поездка с работы домой и обратно станет комфортной благодаря модифицированной подвеске, новому мощному мотору и увеличенному запасу хода из-за более емкого аккумулятора.

Велосипед выполнен в очень своеобразном дизайне. Основу составляет массивная литая рама из алюминия. А внутри нее, в педальном блоке, установлен мотор от немецкого производителя TQ, имеющий крутящий момент 120 Н/м. В зависимости от комплектации его мощность может составлять 250, 500 или 920 Вт.

Съемный аккумулятор емкостью 1480 Вт*ч обеспечивает внушительные 200 км запаса хода. Батарея устанавливается в специально предназначенное отделение в верхней части рамы велосипеда. Мощность двигателя передается заднему колесу через ременную передачу и редуктор с электронным управлением Enviolo.

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Масса Trefecta RDR – 34 кг. Максимальная скорость всех вариантов ограничена на отметке в 45 км/ч. На байке установлены дисковые тормоза диаметром 22 см, также есть возможность выбрать между 26 или 27.5 дюймовыми колесами. Дополнительно опцией предусмотрена установка системы АБС.

Благодаря системе подключения Carplay электровелосипед можно связывать с IPhone. Таким образом, пользователю становится доступной информация о пройденном километраже, навигации, уровне заряда и т.д.

Trefecta RDR может использоваться как горный велосипед, а с дополнительным дорожным пакетом RK он подойдет и для ежедневных поездок по городу. Эта опция включает в себя дополнительные багажник, крылья, передние и задние фары.

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Этот супербайк способен перевозить до 150 кг груза, который можно разместить на подвесных кронштейнах.

Модель в базовой комплектации обойдется по 9.99 тыс. евро.

источник: trefectamobility