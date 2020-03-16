Главная НовостиСтроительство Голландцы строят дома из гофрокартона, приемлема ли технология у нас? (видео)

Голландцы строят дома из гофрокартона, приемлема ли технология у нас? (видео)

16.03.2020
Голландцы строят дома из гофрокартона

Картон, это упаковочный материал, но уже есть попытки строительства домов из него. Голландцы разработали подобный проект такого дома и даже попытались его внедрить в производство, но как говориться цена такого домика довольно высока.

Цена такого домика — почти 80 000 долларов и конечно за такие деньги построится в нашей стране, мало кто захочет.

Дом построить из простого гофрокартона вряд ли получится, а вот если использовать его в качестве утеплителя в каркаснике, то вполне реально и простоит такой дом долго.

Голландцы строят дома из гофрокартона

Гофротара отличный утеплитель, но ее нужно хорошо изолировать от воздействия атмосферы и влажности.

Давайте попробуем разобраться как это лучше, проще сделать, а главное, что бы не вышло как у голландцев. Ведь такой ценник никого не устроит.

Технология строительства

Картон боится сырости, поэтому листы его склеиваются с помощью жидкого стекла. Жидкое стекло (ЖК) не горит и не пропускает влагу, а ведь это практически клей и картон получается влагонепроницаемым.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА ИЗ ДЕРЕВЯННОГО ЛЕГО — БЛОКА, БЫСТРО И ЭКОЛОГИЧНО (ВИДЕО)

Торцы наших сэндвич панелей из картона, также заделываются с помощью того же ЖК и бумаги. Утепление делается многослойным.

Голландцы строят дома из гофрокартона

На практике это осуществляется следующим образом:

— Сначала строится каркасник и внутри обшивается фанерой, минимум 3-х слойной, толщиной не менее 5 мм, в зависимости от расстояния между стойками. Размер стоек 150х50 мм.
— Картон вырезается в размер и склеивается до получения толщины в 50 мм. и приклеивается к фанере с помощью ЖК, потом швы заклеиваются или запенивают. Затем приклеивается второй слой и третий. После все покрывается ЖК, включая и стойки.
— Получается многослойное покрытие, которое не боится сырости и поджечь его будет очень сложно, если снаружи оштукатурить по металлической сетке глиняно-песчаным раствором с цементом и ЖК.
— Состав раствора прост. Глина с песком, как для кладки печей с добавлением 10% цемента и 10% ЖК.
— Стены можно оштукатурить и без цемента, но в этом случае глина должна быть особо жирная. Определить подходит глина или нет, просто. — — Замочив глину минимум на сутки, слепите из нее любую фигуру и высушите в темном, теплом месте. Если после высыхания трещин нет, то глина подходит. Состав тот же что и с цементом, только добавлять ЖК нужно больше, 15% и покрытие нужно сделать тонкими слоями 5-10 мм., общей толщиной 30-40 мм.
— От мышей применяется металлическая сетка с ячейками 10х10 или 15х15 мм. Также все возможные места, особенно снизу закрываются листовым металлом.
— Кровлю тоже можно сделать с применением картона. Для этого картон пропитывается ЖК с водой 1 к 1 и приклеивается и прибивается к деревянной обрешетке. Затем крепится пластиковая кладочная сетка и все это покрывается тем же раствором как и для стен. После вся кровля покрывается ЖК в несколько раз. Внизу ставятся отбойники и металлический карнизный свес.

Внутренняя отделка не составит труда, есть масса вариантов для нее. Как говориться на любой вкус.

ДОМ ИЗ ПРОБКОВЫХ БЛОКОВ НЕ НУЖНО УТЕПЛЯТЬ И ОТДЕЛЫВАТЬ

Если есть желание подсчитайте стоимость подобного домика. Ему и фундамент практически не нужен, главное чтобы стоял ровно.

источник: wikkelhouse

, , , ,
Голландцы представили первый модульный дом из картона, сборка занимает 24 часа
Строительство

Голландцы представили первый модульный дом из картона, сборка занимает 24 часа
Высокотехнологичный модульный домик Kasita решит проблему доступного жилья
Строительство

Высокотехнологичный модульный домик Kasita решит проблему доступного жилья
На чем не стоит экономить при строительстве энергоэффективного дома
Строительство

На чем не стоит экономить при строительстве энергоэффективного дома
Компания Deltec разработала полностью энергетически независимый дом Солнечная Ферма
Строительство

Компания Deltec разработала полностью энергетически независимый дом «Солнечная Ферма»
Энергоэффективные дома экономят деньги и стоят дороже
Строительство

Энергоэффективные дома экономят деньги но стоят дороже
Комбинированный дом - какие материалы и технологии применять
Строительство

Комбинированный дом - какие материалы и технологии применять