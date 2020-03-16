Голландцы строят дома из гофрокартона, приемлема ли технология у нас? (видео)

Картон, это упаковочный материал, но уже есть попытки строительства домов из него. Голландцы разработали подобный проект такого дома и даже попытались его внедрить в производство, но как говориться цена такого домика довольно высока.

Цена такого домика — почти 80 000 долларов и конечно за такие деньги построится в нашей стране, мало кто захочет.

Дом построить из простого гофрокартона вряд ли получится, а вот если использовать его в качестве утеплителя в каркаснике, то вполне реально и простоит такой дом долго.

Гофротара отличный утеплитель, но ее нужно хорошо изолировать от воздействия атмосферы и влажности.

Давайте попробуем разобраться как это лучше, проще сделать, а главное, что бы не вышло как у голландцев. Ведь такой ценник никого не устроит.

Технология строительства

Картон боится сырости, поэтому листы его склеиваются с помощью жидкого стекла. Жидкое стекло (ЖК) не горит и не пропускает влагу, а ведь это практически клей и картон получается влагонепроницаемым.

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Торцы наших сэндвич панелей из картона, также заделываются с помощью того же ЖК и бумаги. Утепление делается многослойным.

На практике это осуществляется следующим образом:

— Сначала строится каркасник и внутри обшивается фанерой, минимум 3-х слойной, толщиной не менее 5 мм, в зависимости от расстояния между стойками. Размер стоек 150х50 мм.

— Картон вырезается в размер и склеивается до получения толщины в 50 мм. и приклеивается к фанере с помощью ЖК, потом швы заклеиваются или запенивают. Затем приклеивается второй слой и третий. После все покрывается ЖК, включая и стойки.

— Получается многослойное покрытие, которое не боится сырости и поджечь его будет очень сложно, если снаружи оштукатурить по металлической сетке глиняно-песчаным раствором с цементом и ЖК.

— Состав раствора прост. Глина с песком, как для кладки печей с добавлением 10% цемента и 10% ЖК.

— Стены можно оштукатурить и без цемента, но в этом случае глина должна быть особо жирная. Определить подходит глина или нет, просто. — — Замочив глину минимум на сутки, слепите из нее любую фигуру и высушите в темном, теплом месте. Если после высыхания трещин нет, то глина подходит. Состав тот же что и с цементом, только добавлять ЖК нужно больше, 15% и покрытие нужно сделать тонкими слоями 5-10 мм., общей толщиной 30-40 мм.

— От мышей применяется металлическая сетка с ячейками 10х10 или 15х15 мм. Также все возможные места, особенно снизу закрываются листовым металлом.

— Кровлю тоже можно сделать с применением картона. Для этого картон пропитывается ЖК с водой 1 к 1 и приклеивается и прибивается к деревянной обрешетке. Затем крепится пластиковая кладочная сетка и все это покрывается тем же раствором как и для стен. После вся кровля покрывается ЖК в несколько раз. Внизу ставятся отбойники и металлический карнизный свес.

Внутренняя отделка не составит труда, есть масса вариантов для нее. Как говориться на любой вкус.

ДОМ ИЗ ПРОБКОВЫХ БЛОКОВ НЕ НУЖНО УТЕПЛЯТЬ И ОТДЕЛЫВАТЬ

Если есть желание подсчитайте стоимость подобного домика. Ему и фундамент практически не нужен, главное чтобы стоял ровно.

источник: wikkelhouse