Голландцы создали моторизованный плавучий дом на солнечной энергии

Голландская архитектурная фирма +31Architects разработала серию плавучих домов на солнечных батареях. Первые опытные образцы планируется построить к концу 2019 года в сотрудничестве с германской компанией WSM Die Wohnschiff-Manufaktur.

Инновационные жилища будут выпущены в двух версиях с названиями Naturecruiser и Waterloft. Их отличительной особенностью станет наличие мотора, обеспечивающего возможность свободно путешествовать по окружающим озерам и рекам.

Представители +31Architects уверены в активном росте рынка моторизованных плавучих домов, позволяющих хозяевам передвигаться по воде, не покидая гостиной. Как и обычные суда, Naturecruiser и Waterloft смогут легко пришвартоваться у любого небольшого причала и свободно путешествовать по близлежащим водным путям, посещая порты и пристани.

Один из авторов проекта, архитектор Йоррит Хауэрт, рассказывает, что все началось с мечты жить на воде и одновременно иметь возможность передвигаться и открывать новые для себя места. В итоге он с коллегами разработал высокотехнологичный плавучий дом, который по сути является кораблем с внешним видом традиционных наземных построек.

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Концепты новых плавучих домов имеют дизайн с обтекаемым фасадом и закругленными изгибами, алюминиевый корпус для повышения надежности и долговечности, а также отделку из дерева. На крышах будут установлены солнечные панели и коллекторы. Эти устройства будут генерировать достаточно энергии и теплой воды, чтобы обеспечить обитателям полную автономность во время стоянки на причале.

Внутри плавучих апартаментов будет оборудовано комфортное жилое пространство. Первоначально перемещение будет обеспечиваться за счет электрических двигателей, а впоследствии их планируется заменить водородными. Бортовые системы водоснабжения и канализации рассчитаны на использование забортной воды, которая подвергается фильтрации с помощью специальной очистительной системы.

В качестве отделки будут применяться исключительно натуральные материалы вроде твердой древесины, при этом полностью исключено применение пенополистирола, минеральной ваты и прочих.

15-метровый Naturecruiser получил компактную планировку и рассчитан на прием восьми пассажиров во время плавания и 16 жильцов на стоянке. 24-метровый Waterloft способен принять 50 гостей на стоянке и 25 во время круиза. Внутренняя жилая площадь плавучих домов варьируется в пределах от 50 до 125 кв. м.

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Они оборудованы двумя либо тремя спальнями, ванной с сауной, душем и отдельным туалетом. На крыше и палубе предусмотрены просторные террасы. Большие окна от пола до потолка обеспечивают превосходное естественное освещение.

Начальные цены на Naturecruiser и Waterloft составят 535 000 евро и 899 000 евро соответственно. Кроме того, обе версии могут быть модифицированы в соответствии с конкретными требованиями клиентов. В перспективе также планируется и «лакшери» комплектация с фиксированным причалом Watervilla, которая будет представлять собой роскошный плавучий дом площадью 205 кв. м по цене от 899 000 евро.