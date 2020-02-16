Глобальное потепление: Почему мы тормозим планету? (видео)

Сколько бы люди не боролись, а ученные не подтверждали, значительные выбросы углекислого газа и правда поднимают температуру на земле, и равнодушие в этом вопросе запустит и другие изменения, но правда ли это наша вина? Важно для начала разобрать, что температура и климат это разные вещи, температура, как и погода, может меняться по 50 раз за день, климат же понятие устойчивое, и оно не изменно, по крайне мере мы так думаем.

А знайте ли вы, что находясь на Земле, во время глобального потепления, вы быстрее стареете? И даже более, люди сами тормозят Землю. Происходит это следующим образом, ледяные шапки на полюсах, тают все быстрее и быстрее, раннее масса была сосредоточена вдоль оси вращения Земли, но растаяв, став толщей воды, они перестали концентрировать массу на полюсах и под действием центробежной силы вода стекает к экватору, и расстояние массы от оси увеличивается, тем самым нарушая закон сохранения импульса, как итог – скорость падает.

Если 2 тысячи лет назад, день длился на 0.03 меньше, то к концу этого века придётся добавлять по 3 секунды каждые два года, к 2199 – по 2 секунды каждый год, и уже через 2000 лет скорость опуститься до 1 секунды в месяц, немного пугает, не правда ли?

Как только ученные подтвердили, что на нашей земле было невероятное количество смен климата, включая ледниковые периоды, они сразу же стали выяснять: Что менялось? Вопрос более удачный чем кажется ибо как раз таки ледниковые периоды погубили животных, чьи эволюционные преимущества востребованы только в жарком или умеренном климате, а таких культур, более 80% от ныне живущих (которые в принципе тоже постоянно сокращаются).

Во время последнего ледникового периода концентрация азота составляла 180 частей на миллион, что переводиться как 180 PPM, с началом технического процесса эта цифра возросла до 280PPM, и в этом нет нечего страшного, это норма, только вот на данный момент эта цифра возросла до 380 PPM и если вас пугает эта цифра, ученые- экологи считают что уже к 2100у году, этот показатель поднимется до 550 PPM, я не думаю, что стоит объяснять насколько это плохо (очень).

И если вам интересно, как могут проходить обстоятельства на планете в таких условиях, взгляните на Венеру, она конечно красивая, но 96% процентов атмосферы- углекислый газ, а на ясном небе располагаются облака из серной кислоты.

И если вы один из тех, что считает что человек тут не причем ибо земля уже неоднократно переходила через подобные циклы, и это происходило за долго до формирования современного человека, то вы правы, в связи с разными астрономическими и биофизическими явлениями, небольшие изменения допустимы, но равны они менее 0.1 градус/столетие.

ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ СТОИТ ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ СУБСИДИИ НА ИСКОПАЕМОЕ ТОПЛИВО

Даже нормально, что большие реки и океаны меняют подводные течения, их температура поднимается и опускается, а со дна высвобождается остаточное количество углекислого газа, только вот в сравнении с человеческой деятельностью их количество сводиться к минимуму и что более важно, в ходе исследований The Anthropocene Review выяснили, что человек ускоряет изменения климата в 170 раз быстрее, чем это делает природа. И если вы по прежнему не верите, за последние 45 лет , раннее упомянутый показатель возрос до 1.7, что в 170 раз выше исторической нормы, а столетие еще не закончилось. И если вам интересно как это отразиться на вас, то, как раз таки за последние 45 лет размер средней рыбы уменьшился на 20-30%, а это приятным бонусом точно назвать нельзя.

Нагрев земли означает нагрев океана, что ведёт к большей потребности кислорода для морских обитателей и в следствии к увеличению размеров, только вот самая большая загвоздка – жабры, это та часть рыбы, которая закладывается с детства, то бишь, они не способны на избыточный рост. По факту, рыба, переживая временный дискомфорт, как и высокие люди в маршрутке, начинает задыхаться, что делает из неё лёгкую жертву, либо она так умирает от удушья . Итог один – для того что бы оставить потомство, надо быть меньшего размера, что и отражается на нас с вами.

В 1992 году произошел интересный случай, а именно подписание открытого письма более чем 1700 самых влиятельных ученых, включая нобелевских лауреатов, признающих, что делают они что-то не то, и планету они, правда, портят. С течением времени люди забыли про это письмо так, будто его и не существовало и в 2017 году его решили подписать повторно, и на сей раз количество ученных превышало 15.000.

АЛХИМИКИ ИСЛАНДИИ ПРЕВРАЩАЮТ УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ В КАМЕНЬ, ОЧИЩАЯ ВОЗДУХ ОТ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ

NASA уже много лет следит за ледниками и изменениях в гидросфере Земли, и их исследования, только подтверждают всю пагубность состояния. Многие располагают все крайне категорично, как например: всем срочно на эко- кары , заряжать телефон раз в неделю, как и ходить в душ. Нет, никто не говорит о резком отказе от благ цивилизованного общества, речь идет о постепенном уменьшении ископаемых и природных ресурсов, и вычленяя пользу из прогресса, при условии что каждый станет частью этого, значительных изменений на себе мы даже не почувствуем.

Гидростанции, солнечные панели и металлические трубочки вместо одноразовых позволят качественно изменить жизнь, что будет невероятно полезно для человека, и что более важно — Земли, и если вам еще недостаточно аргументов, со временем любые эко расходы окупаются или хотя бы приносят значительную экономию, которая начнет ощущаться уже в первые дни.

Автор: Лиза Рейнхарт