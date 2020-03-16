Гиперзвуковой двигатель SABRE прошел испытания при 6000 км/ч

Британская компания Reaction Engines успешно провела важные огневые испытания устройства предварительного охлаждения, ключевого компонента гибридного реактивного двигателя SABRE, создав для него на земле условия, эквивалентные скорости в 5 чисел Маха.

Проведенные на авиабазе в Колорадо испытания устройства предварительного охлаждения — важный шаг в создании рабочего гиперзвукового двигателя: порог в 5 Маха, или 5961 км/ч — это момент, когда SABRE переходит из режима воздушного реактивного двигателя в режим чистого ракетного двигателя, сжигающего водород и жидкий кислород. На такой тяге он разовьет расчетную скорость до 25 М, или почти 30 000 км/ч.

Ключевой элемент этого механизма — устройство предварительного охлаждения, которое поглощает воздух, поступающий со скоростью, в 25 раз выше, чем ураган пятой категории, и снижает его температуру, чтобы металл двигателя не расплавился.

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При помощи рециркуляции водородного топлива воздух охлаждается с 1000 °C до -150 °C за 1/20 секунды.

Испытания продемонстрировали способность охлаждающего устройства работать на скорости, значительно превосходящей возможности любого реактивного самолета, когда-либо созданного человеком. 5 Маха — это более чем вдвое быстрее, чем крейсерская скорость «Конкорда» и на 50% быстрее, чем скорость стратегического сверхзвукового самолета-разведчика Lockheed SR-71 Blackbird — самого быстрого реактивного летательного аппарата.

Испытания стали продолжением тестов, проведенных в начале года. Тогда охладитель подвергали более мягким нагрузкам, эквивалентным 3,3 числа Маха, или 3939 км/ч и температуре 420°C.

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Когда это компактное и легкое устройство будет полностью готово, оно не только поможет летательным аппаратам с двигателем SABRE развивать гиперзвуковые скорости и совершать орбитальные полеты, но и найдет себе применение в автомобилестроении, энергетике и промышленности — там, где требуется быстро и эффективно снижать температуру, надеются создатели.

источник: newatlas