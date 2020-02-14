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Гиперзвуковой авиалайнер Stratofly будет разгоняться более 8 000 км/час на высоте 30 км

14.02.2020
Гиперзвуковой авиалайнер Stratofly будет разгоняться более 8 000 км/час на высоте 30 км

В инновационную программу Horizon-2020 Европейского союза вошел концепт высотного авиалайнера Stratofly, который сможет разгоняться до гиперзвуковых скоростей.

Разработчики представили макет Stratofly на выставке Aerodays-2019. Согласно концепту, он будет разгоняться до скорости более 8 тыс. км/час на высоте около 30 км. При этом лайнер сможет выполнять как грузовые, так и транспортные перевозки.

Гиперзвуковой авиалайнер Stratofly будет разгоняться более 8 000 км/час на высоте 30 км

Пока неизвестно, станут ли разработчики заниматься сборкой и тестированием Stratofly или аппарат так и останется концептом. Известно, что частью разработок уже заинтересовались другие авиастроительные концерны.

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Недавно General Electric представила прототип ротационного детонационного двигателя, который сможет разгонять самолеты до гиперзвуковых скоростей.

Помимо General Electric, разработкой двигателя для гиперзвуковых полетов занимаются еще несколько компаний, в том числе Aerojet Rocketdyne и НАСА. Однако пока неизвестно, когда подобные самолеты действительно появятся на широком рынке.

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На сегодняшний день многие авиаразработчики пытаются создать гиперзвуковые самолеты, используя различные формы и экспериментируя с обтекаемостью. Самым ярким примером остается сверхзвуковой пассажирский лайнер «Конкорд», летавший со скоростью до 1,8 тыс. км/час. Однако использование сверхзвуковых самолетов оказалось слишком дорогим для авиакомпаний.

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