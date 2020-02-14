Гиперзвуковой авиалайнер Stratofly будет разгоняться более 8 000 км/час на высоте 30 км

В инновационную программу Horizon-2020 Европейского союза вошел концепт высотного авиалайнера Stratofly, который сможет разгоняться до гиперзвуковых скоростей.

Разработчики представили макет Stratofly на выставке Aerodays-2019. Согласно концепту, он будет разгоняться до скорости более 8 тыс. км/час на высоте около 30 км. При этом лайнер сможет выполнять как грузовые, так и транспортные перевозки.

Пока неизвестно, станут ли разработчики заниматься сборкой и тестированием Stratofly или аппарат так и останется концептом. Известно, что частью разработок уже заинтересовались другие авиастроительные концерны.

САМОЛЕТ С УНИКАЛЬНЫМ ГИПЕРЗВУКОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ SABRE ПЕРЕСЕЧЕТ ПОЛМИРА ЗА ЧЕТЫРЕ ЧАСА

Недавно General Electric представила прототип ротационного детонационного двигателя, который сможет разгонять самолеты до гиперзвуковых скоростей.

Помимо General Electric, разработкой двигателя для гиперзвуковых полетов занимаются еще несколько компаний, в том числе Aerojet Rocketdyne и НАСА. Однако пока неизвестно, когда подобные самолеты действительно появятся на широком рынке.

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На сегодняшний день многие авиаразработчики пытаются создать гиперзвуковые самолеты, используя различные формы и экспериментируя с обтекаемостью. Самым ярким примером остается сверхзвуковой пассажирский лайнер «Конкорд», летавший со скоростью до 1,8 тыс. км/час. Однако использование сверхзвуковых самолетов оказалось слишком дорогим для авиакомпаний.