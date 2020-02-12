Гиперкар Blade напечатали на 3D-принтере, что уменьшило вес корпуса автомобиля на 90%

Благодаря использованию новой технологии вес корпуса автомобиля уменьшился на 90%. Так что 3D-печать в этом случае обеспечивает не только эффективность производства, но и стремительный разгон.

Трехмерная печать быстро преобразует производственные процессы по всему миру. С помощью нее уже создают мебель, ювелирные изделия и даже целые жилые кварталы. А калифорнийский стартап Divergent Microfactories представил первый гиперкар, частично напечатанный на 3D-принтере.

Рама автомобиля Blade, о котором рассказывает Inhabitat, создана из алюминиевых частей, соединенных с печатными трубками из углеродного волокна. Вес всей конструкции составляет всего 635 кг. По словам представителей стартапа, трехмерная печать позволила уменьшить вес корпуса на 90% по сравнению с авто, изготовленными по традиционной технологии.

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Blade разгоняет двигатель мощностью 700 лошадиных сил, который может работать на бензине и сжиженном природном газе. Благодаря легкому весу автомобиль ускоряется с нуля до 100 км/ч всего за 2,2 секунды.

По словам Кевина Чингера, генерального директора Divergent Microfactories, использование 3D-печати связано с заботой об окружающей среде. По некоторым прогнозам, в течение нескольких десятилетий число автомобилей на планете утроится, так что ради экологической устойчивости необходимо переосмыслить подход к производству машин.

Впрочем, не очень понятно, как во вселенной Чингера забота об экологии сочетается с мощным двигателем внутреннего сгорания Blade.

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Divergent Microfactories работала над дизайном новой модели в течение нескольких лет и успела выпустить всего несколько машин. Однако руководитель уверяет, что уже в ближайшее время производство расшириться.

источник: inhabitat