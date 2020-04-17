Гигантский очиститель воздуха Aũra спасет столицу Индии, Нью-Дели, от смога

Нью-Дели регулярно попадает в заголовки мировых новостей: густой удушающий смог вот уже много лет покрывает город. В воздухе столицы обнаруживаются ультрадисперсные частицы класса PM 2.5 с высоким агрессивным воздействием на здоровье человека и окружающую среду.

По данным Всемирной организации здравоохранения, воздух в столице Индии, Нью-Дели, один из самых загрязненных в мире. Плохое качество воздуха является распространенной причиной смерти: в стране от последствий загрязнения умирает буквально каждый пятый.

Разработчики индийской Studio Symbiosis Architects предложили свой способ борьбы с этой проблемой. Их инновационная очистительная система под названием «Aũra» представляет собой гигантское изогнутое сооружение, которое охлаждает и очищает воздух опираясь на принципы аэродинамики.

Внутри каждой башни Aura располагается две камеры. В одну из них втягивается воздух, в другой проходит его очистка перед продувкой на высоких скоростях с понижением температуры. Создаваемая таким образом разница в давлении обеспечивает поступление новой порции загрязненного воздуха в первую камеру. Очищению также способствуют вертикальные зеленые насаждения на конструкции с системой капельного орошения.

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Очистители воздуха Aũra – это неотложная помощь всему городу и его жителям: далеко не все в Нью-Дели могут позволить себе приобрести бытовые воздухоочистители. По оценкам авторов проекта, одна башня Aũra высотой 18 метров способна очищать до 32 миллионов кубических метров воздуха каждый день или 1,3 миллиона кубических метров воздуха в час.

Архитекторы предлагают установить сразу несколько воздухоочистительных башен по всему городу. 18-метровые конструкции с охватом действия в 1 квадратный километр должны появиться в самых «горячих точках» города, чтобы обеспечить всех жителей свежим воздухом.

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Но такие «маленькие» башни Aũra в черте города – это лишь часть амбициозного проекта Studio Symbiosis Architects. Архитекторы предлагают дополнительно окружить Нью-Дели кольцом из воздухоочистительных установок высотой 60 метров, чтобы остановить поток внешнего загрязнения.

источник: inhabitat