Гидроизоляционные мембраны, их преимущества и критерии выбора специалиста

В последнее время, гидроизоляционные мембраны очень уверенно вытесняют другие виды технологий в этом направлении. Но в основном это были промышленные объекты, теперь же мембраны уверенно завоевывают и частный сектор (при устройстве зеленых кровель, террас, паркингов, гидроизоляция фундаментов и др.).

Большой плюс гидроизоляционных мембран в том что они не гниют, имеют высокую химическую и биологическую стойкость к микроорганизмам и прорастанию корней. Они отличаются надежностью, эластичностью, повышенной стойкостью к атмосферным и климатическим воздействиям. А технология сварки горячим воздухом вообще ставит гидроизоляционные мембраны вне конкуренции, так как она дает полную гарантию гомогенного соединения и полностью герметичную поверхность гидроизоляционного слоя. Чего не могут дать в таком объеме, другие технологии ; клеи, растворители, газовые горелки и т.д.

Многие монтажники, переквалифицировались, и вместо рубероида, еврорубероида теперь проводят работы с такими современными материалами как ПВХ и ТПО мембраны. Некоторые подошли к этому профессионально, но есть и такие монтажники, которых, к сожалению, довольно много, и которые перешли к этому делу более, чем легкомысленно. В результате — гидроизоляция выполняется некачественно, и кровля не выдерживают даже 3-4 года эксплуатации. Непонятно зачем заказчику тогда выбирать столь дорогой материал, используя для монтажа дешевую и неквалифицированную рабочую силу?

Что необходимо учитывать при выборе специалистов по устройству гидроизоляции?

1. Не привлекайте для работ случайные бригады (зачастую они где-то работали, как максимум, видели как монтируют мембранную кровлю. Они могут быть подсобниками, но они не являются профессионалами).

2. Специалисты, выполняющие гидроизоляционные работы, должны, в первую очередь, пройти квалифицированное обучение, иметь именные сертификаты о прохождении такового.

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3. Опыт и практика работ с ПВХ, ТПО должна быть не менее 3 лет.

4. Обратите внимание на срок гарантии. Настоящие профессионалы не боятся дать гарантию на выполненные работы 10 и больше лет.

5. Монтажники должны соблюдать технологию, предлагать заказчику только качественные и проверенные материалы.

6. Обратите внимание на наличие профессионального оборудования, в которое должны входить как минимум; 3-5 профессиональных, ручных фенов, сварочный автомат типа Leister Varimat, прижимные валики, и т.д. Общая стоимость 1-го комплекта оборудования для профессионального монтажа мембранных покрытий начинается от 10 тыс. евро, что вряд ли могут позволить себе случайные бригады.

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7. Советуем обращаться к уже проверенным монтажным фирмам, которые могут показать не только сертификаты рабочих и фотографии объектов, но реальные объекты и рекомендации предыдущих заказчиков. Тогда вы реально сэкономите свое время, свои средства и самое главное здоровье!