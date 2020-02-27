Главная НовостиСтроительство Гидроизоляционные мембраны, их преимущества и критерии выбора специалиста

Гидроизоляционные мембраны, их преимущества и критерии выбора специалиста

27.02.2020
Гидроизоляционные мембраны

В последнее время, гидроизоляционные мембраны очень уверенно вытесняют другие виды технологий в этом направлении. Но в основном это были промышленные объекты, теперь же мембраны уверенно завоевывают и частный сектор (при устройстве зеленых кровель, террас, паркингов, гидроизоляция фундаментов и др.).

Большой плюс гидроизоляционных мембран в том что они не гниют, имеют высокую химическую и биологическую стойкость к микроорганизмам и прорастанию корней. Они отличаются надежностью, эластичностью, повышенной стойкостью к атмосферным и климатическим воздействиям. А технология сварки горячим воздухом вообще ставит гидроизоляционные мембраны вне конкуренции, так как она дает полную гарантию гомогенного соединения и полностью герметичную поверхность гидроизоляционного слоя. Чего не могут дать в таком объеме, другие технологии ; клеи, растворители, газовые горелки и т.д.

Гидроизоляционные мембраны

Многие монтажники, переквалифицировались, и вместо рубероида, еврорубероида теперь проводят работы с такими современными материалами как ПВХ и ТПО мембраны. Некоторые подошли к этому профессионально, но есть и такие монтажники, которых, к сожалению, довольно много, и которые перешли к этому делу более, чем легкомысленно. В результате — гидроизоляция выполняется некачественно, и кровля не выдерживают даже 3-4 года эксплуатации. Непонятно зачем заказчику тогда выбирать столь дорогой материал, используя для монтажа дешевую и неквалифицированную рабочую силу?

Что необходимо учитывать при выборе специалистов по устройству гидроизоляции?

1. Не привлекайте для работ случайные бригады (зачастую они где-то работали, как максимум, видели как монтируют мембранную кровлю. Они могут быть подсобниками, но они не являются профессионалами).

2. Специалисты, выполняющие гидроизоляционные работы, должны, в первую очередь, пройти квалифицированное обучение, иметь именные сертификаты о прохождении такового.

ОРГАНИЧЕСКИЕ УТЕПЛИТЕЛИ ДЛЯ ДОМА, ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И ПРАКТИЧНОСТЬ

3. Опыт и практика работ с ПВХ, ТПО должна быть не менее 3 лет.

4. Обратите внимание на срок гарантии. Настоящие профессионалы не боятся дать гарантию на выполненные работы 10 и больше лет.

5. Монтажники должны соблюдать технологию, предлагать заказчику только качественные и проверенные материалы.

6. Обратите внимание на наличие профессионального оборудования, в которое должны входить как минимум; 3-5 профессиональных, ручных фенов, сварочный автомат типа Leister Varimat, прижимные валики, и т.д. Общая стоимость 1-го комплекта оборудования для профессионального монтажа мембранных покрытий начинается от 10 тыс. евро, что вряд ли могут позволить себе случайные бригады.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТА, ЗАЧЕМ УТЕПЛЯТЬ И КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ

7. Советуем обращаться к уже проверенным монтажным фирмам, которые могут показать не только сертификаты рабочих и фотографии объектов, но реальные объекты и рекомендации предыдущих заказчиков. Тогда вы реально сэкономите свое время, свои средства и самое главное здоровье!

, , ,
Обзор рынка материалов для мягкой кровли
Строительство

Обзор рынка материалов для мягкой кровли, их преимущества и на что обратить внимание
Исследователи на 50% повысили эффективность системы опреснения, работающей на солнечной энергии
Технологии

Исследователи на 50% повысили эффективность системы опреснения, работающей на солнечной энергии
Инновационная проточная батарея улучшат работу сетей возобновляемой энергии
Технологии

Инновационная проточная батарея улучшат работу сетей возобновляемой энергии
Устья рек будут использовать для получения «голубой энергии»
Технологии

Устья рек будут использовать для получения «голубой энергии»
Волновой электрогенератор обеспечит дома дешевым электричеством
Технологии

Волновой электрогенератор обеспечит дома дешевым электричеством
Проточные батареи с жидким металлом более безопасны, эффективны и недороги
Технологии

Проточные батареи с жидким металлом более безопасны, эффективны и недороги