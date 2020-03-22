Гибридный кризис 2020. Все только начинается...

Последние дни многие говорят о начале кризиса, с чем я категорически не согласен, поскольку в 2020 в это понятие следует вкладывать не только ситуацию в глобальной экономике.

Настоящий кризис будет чуть позже, а то, что происходит сейчас – предкризисная волатильность.

Такие себе сменяющие друг друга волны паники и оптимизма в глобальной неопределенности.

В какой-то степени коронавирус – в своём роде DDoS атака не только на систему здравоохранения и глобальную экономику, но и на сам фундамент стабильности привычного мира посредством игры на информационном перегрузе. При этом масштабы и длительность этой атаки ещё до конца не ясны, а эфир максимально забит громкими эмоционально заряженными инфоповодами (следующая серия: болеем со звёздами).

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КОРОНАВИРУСА, МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА НАХОДИТСЯ В ОПАСНОСТИ

Настоящий кризис полноценно начнётся тогда, когда будут чётко понятны среди прочего:

— динамика развития пандемии и её длительность (три важных маркера: карантины в ЕС, ситуация в США (скорее всего сегодня будут громкие новости) и, особенно, потенциальная вторая волна в Китае)

— последствия коронавируса, и только если эти последствия будут катастрофическими (что, к сожалению, очень вероятно)

— принятие масштабов возможной катастрофы и шаги по спасению экономики (в особенности в США, Китае, РФ и ЕС)

— перспективы нефтяной войны (то, что происходит пока – отлично продуманный и грамотно разыгранный геополитический спектакль в рамках потенциального формирования нового мирового порядка)

— масштаб череды дефолтов и банкротств

— эффект всего происходящего на горячие точки и локальные конфликты (как долгосрочный, так и в части “показательных выступлений”)

Кризис 2020 – не будет похож на остальные, так как для улучшения ситуации и достижения новой стабильности необходим фундаментальный пересмотр многих ключевых составляющих нашей повседневной жизни и де-факто формирование новой реальности.

Также не забываем, что смартфоны в 2008-м только начали появляться, так что развитие, длительность и масштаб кризиса будет сильно зависеть от действий и мотивов тех, кто формирует информационную политику.

ЛЮБОЙ КРИЗИС-ЭТО НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. КИТАЙ ЗАПУСТИЛ СВОЙ ПРОЕКТ «НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА»

Короче, он вам не 2008-й. И не только об экономике.

Скорее 11 сентября 2001 года. Только с ботами и смартфонами.

Такой себе капитальный ремонт посредством сноса…

автор: Igor Novikov