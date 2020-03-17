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Гибридный электросамолет VoltAero станет отличным способом отказа от ископаемого топлива (видео)

17.03.2020
Гибридный электросамолет VoltAero

Стартап VoltAero провел испытания гибридного самолета Cassio 1. Аппарат, поднявшийся в воздух с аэродрома Руаян-Меди во Франции, был оснащен двумя пропеллерами, по одному на каждом крыле самолета, которые питались от отдельных 60-киловаттных электрических моторов ENGINeUS 45 производства Safran Electrical & Power. Третий, толкающий винт в задней части фюзеляжа получает энергию от обычного ДВС на 170 кВт.

Однако, в финальной версии VoltAero заменит ДВС на гибридный блок питания. В такой сборке у Cassio будет три электромотора по 60 кВт и один двигатель внутреннего сгорания на 300 кВт. Модуль уже построен, но пока проходит наземные испытания.

По словам летчика-испытателя и технического директора компании Дидье Эстена, в воздухе моторы не вибрировали и работали очень тихо.

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VoltAero планирует выпускать четырех-, шести- и девятиместные версии Cassio. Максимальная скорость самолета будет 200 узлов (370 км/ч), а дальность полета — минимум 3,5 часа. Поставки начнутся в конце 2021 или начале 2022.

источник: newatlas

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