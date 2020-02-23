Гибридный автобус отечественного производства ставит рекорды экономичности на городских маршрутах Минска

Российский производитель систем накопления энергии – компания ТЭЭМП, совместно с белорусским предприятием Белкоммунмаш, завершил серию испытаний гибридного автобуса. Топливная эффективность гибрида оказалась на 27% выше, чем у машин, оборудованных только двигателями внутреннего сгорания.

В испытаниях участвовал пассажирский автобус модели А4201К с дизель-генераторной установкой и буферным суперконденсаторным накопителем производства компании ТЭЭМП. Гибрид курсировал по маршруту №70 в столице Беларуси и показал средний удельный расход в 26,1 л на 100 км пути, израсходовав топлива почти на треть меньше традиционных машин, тратящих в тех же условиях не менее 35,9 л.

Предложенная схема подтвердила свою эффективность – автобус потребляет обычное дизельное топливо, а дизель-генераторная установка вырабатывает энергию для тягового асинхронного электродвигателя.

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Суперконденсаторный модуль ТЭЭМП играет ключевую роль, принимая на себя пиковые нагрузки, аккумулируя рекуперированную энергию торможения и возвращая ее обратно для питания электроприводов Кейджи Импэкс. Суперконденсаторная часть также осуществляет разгон и помощь на подъемах, тем самым улучшая ходовые характеристики автобуса и снижая эмиссию парниковых газов.

В основе суперконденсаторных модулей ТЭЭМП лежит запатентованная конструкция ячейки, не имеющая аналогов по соотношению плотности накапливаемой энергии к занимаемому объему и массе, равномерности распределения токовой нагрузки и интегрированной системе диссипации тепловых полей (охлаждения).

Полученные результаты демонстрируют высокий потенциал применения гибридных автобусов на городских дорогах, при этом капитальные затраты на покупку гибридного автобуса аналогичны затратам на покупку стандартного дизельного автобуса и в несколько раз ниже стоимости электробуса.

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Совместное продвижение данного решения является приоритетной задачей по внедрению перспективных технологий в массовый сегмент и заботе об окружающей среде.

источник: privod.news