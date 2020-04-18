Гибридная батарея для энергоснабжения зданий, способна и хранить, и генерировать энергию

Французский стартап Sylfen разработал гибридную систему для энергоснабжения зданий, которая способна и хранить, и генерировать энергию. За свое изобретение авторы проекта получили награду от Европейской ассоциации исследовательских и технологических организаций (EARTO).

Устройство получило название Smart Energy Hub и в режиме электролизера консервирует возобновляемую энергию в виде водорода или метана, а в режиме топливных ячеек производит энергию или тепло из ранее сохраненных газов.

Smart Energy Hub дает возможность законсервировать избыток произведенной энергии, например, от крышных солнечных панелей, а затем высвободить эту энергию в виде электричества или тепла. Инновационность системы заключается в обратимом принципе ее действия.

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В основе гибридного энергохранилища лежит твердооксидный топливный элемент (rSOC), созданный специалистами по атомной энергетике. Это процессор, вырабатывающий энергию и имеющий альтернативное название «обратимый топливный элемент», открывает новые возможности в энергетике: он работает как электролизер для хранения электричества в форме водорода и как топливная ячейка, вырабатывающая электроэнергию за счет реверсивного процесса.

Такой принцип консервации и использования энергии позволяет сократить выброс СО2 до 75% в зависимости от типа здания и заметно уменьшит счета за пользование энергоресурсами.

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Прототип Smart Energy Hub эксплуатируется с 2018 года, а демонстрационные системы будут завезены в Париж, Турин и Сорренто в 2020 году, тогда как на серийное производство блоков компания готова выйти в 2021 году.

источник: pv-magazine