Гибрид электрического байка и электромобиля DryCycle, самое дорогое средство передвижения

При первом взгляде на транспортное средство DryCycle можно подумать, что перед нами сверхкомпактный электрический автомобиль, намного меньше тех, к которым мы уже привыкли на дорогах общего пользования, однако правильнее его классифицировать как квадроцикл – электрический велосипед на четырех колесах.

Но внимания заслуживают не его размеры, а функции: DryCycle действительно поможет водителю остаться сухим (dry) во время поездки под дождем. Таким образом, первое преимущество веломобиля – это защитный колпак из прозрачного поликарбоната над салоном, который спасет и от дождя, и от снега.

Во-вторых, электрический мотор значительно сокращает усилия, необходимые для подъема в гору. В-третьих, четыре колеса вместо двух обеспечивают устойчивость транспортного средства. Дополнительно в салон DryCycle можно установить систему климат-контроля, но это увеличивает и продажную цену, и стоимость эксплуатации автомобиля.

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Концепция транспортного средства не нова, и раньше DryCycle ездил только на физическом усилии ездока, а теперь электрический мотор Shimano E8000 и беспроводная трансмиссия этой же марки позволяют радикально уменьшить нагрузку.

При этом электрический квадроцикл на максимуме выдает скорость 25 км/ч, что нельзя назвать рекордным результатом. Батарея 1 кВт*ч обеспечивает пробег на одной зарядке до 48 км.

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DryCycle предлагается по цене 14 995 фунтов стерлингов, или 19 000 долларов. Приходится признать, что за такие деньги вполне реально купить настоящий электромобиль, а не квадроцикл с электродвигателем, тем более что далеко не во всех странах транспортные средства подобного типа имеют доступ на шоссейные дороги в качестве полноценных участников движения.