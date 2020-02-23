Гибкие солнечные панели Rapid Roll разворачивается всего за 2 минуты и дают мощность 11 кВт

Солнечные панели все активнее проникают в повседневную жизнь людей на планете. Они совершенствуются, становятся всё более эффективными, надежными и дешевыми. Происходит постепенная замена устаревшего поколения солнечных панелей на новые, более технологичные и удобные.

На небольшом острове Флэт Холм (Flat Holm) у побережья Уэльса (Великобритания) протестировали новую технологию оперативного развертывания гибких солнечных панелей.

Результаты тестирования новой системы «Rapid Roll» показали отличные результаты – всего за две минуты разворачивается «ковер» из гибких солнечных батарей и начинает давать энергию общей мощностью 11 кВт. Такие панели значительно проще и дешевле в транспортировке, чем привычные жесткие устройства. Самая оперативная версия системы «Rapid Roll» базируется на обычном джипе.

Значительно более мощные комплексы гибких солнечных батарей требуют для своей транспортировки грузовой контейнер. Они обеспечивают мощность около 300 кВт и разворачиваются в рабочее состояние менее чем за один час. Такая оперативность в подаче энергии очень важна и востребована при помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий или техногенных катастроф.

Новая технология, тестируемая для городского совета Кардиффа, имеет конкретное практическое применение. На остров Флэт Холм стало прибывать значительно больше туристов, а существующая энергетическая система перестала справляться с возросшей нагрузкой. Городской совет объявил конкурс для решения этой проблемы – победителем стала компания Renovagen Ltd, которая и представила технологию «Rapid Roll».

СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ В ВИДЕ САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ ПЛЕНКИ МОЖНО НАНОСИТЬ НА ЛЮБЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

По расчетам специалистов энергии, вырабатываемой системой гибких солнечных батарей, хватит не только для нескольких знаний на острове, но и для зарядки двух электромобилей Nissan Env200. Таким образом инновационные технологии будут оперативно обеспечивать не только электроэнергию, но и транспорт в отдаленных от центральных энергосетей местах.

источник: cardiffnewsroom