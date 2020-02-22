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Гибкая конструкция суперконденсатора может хранить в 10 раз больше энергии и заряжаться мгновенно

22.02.2020
Гибкая конструкция суперконденсатора может хранить в 10 раз больше энергии и заряжаться мгновенно

Суперконденсаторы могут заряжаться практически мгновенно и при необходимости разряжать огромное количество энергии. Они могли бы полностью устранить нынешние проблемы электромобилей — их медленное время зарядки. И теперь китайские и британские ученые говорят, что нашли способ хранить в 10 раз больше энергии на единицу объема, чем предыдущие суперконденсаторы.

Команда, разделенная между Университетским колледжем Лондона и Китайской академией наук, выпустила исследование и доказательство концепции нового дизайна суперконденсатора с использованием пленок графенового ламината и сосредоточения внимания на расстоянии между слоями, исследователи обнаружили, что они могут радикально повысить плотность энергии, когда они подгоняли размеры пор в мембранах точно к размеру ионов электролита.

Гибкая конструкция суперконденсатора может хранить в 10 раз больше энергии и заряжаться мгновенно

Используя эту конструкцию, команда говорит, что достигнуто значительное увеличение объемной плотности энергии. В то время как «аналогичные коммерческие технологии с быстрой зарядкой» обычно предлагают около 5-8 ватт-часов на литр, то новый дизайн был протестирован при рекордных 88,1 Вт / л. Команда заявляет, что это «самая высокая из когда-либо зарегистрированных плотностей энергии для углеродных суперконденсаторов».

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Эта цифра соответствует самым высоким показателям, которые имеют типичные свинцово-кислотные аккумуляторы, но в то время как свинцово-кислотные аккумуляторы заряжаются очень медленно и предлагают довольно низкую плотность мощности, суперконденсаторы могут заряжаться очень быстро и предлагают огромную плотность мощности около 10 киловатт на литр.

Кроме того, суперконденсаторы имеют длительный срок службы, сохраняя 97,8% своей энергоемкости после 5000 циклов, они очень гибкие, их можно согнуть на 180 градусов.

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«Успешное безопасное хранение огромного количества энергии в компактной системе является значительным шагом к усовершенствованной технологии накопления энергии, — сказал старший автор и декан математического и физического факультета UCL, профессор Иван Паркин (UCL Chemistry) мы можем контролировать его производительность, он обладает превосходной долговечностью и гибкостью, что делает его идеальным для разработки при использовании в миниатюрной электронике и электромобилях. Представьте, что вам потребуется всего 10 минут для полной зарядки вашего электромобиля или пара минут для вашего телефона».

источник: ucl.ac.uk

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