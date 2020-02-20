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Генератор Air-gen вырабатывает электричество из воздуха (видео)

20.02.2020
Генератор Air-gen вырабатывает электричество из воздуха

Новая технология, разработанная специалистами Массачусетского университета в Амхерсте, использует природный белок, выращенный с помощью протеобактерий Geobacter, для получения электричества из влаги в воздухе.

Это возобновляемый, чистый и дешевый метод, который показывает лучшие результаты при относительной влажности 45%, но может работать даже в таких засушливых местах, как пустыня Сахара.

Его преимущества перед солнечной или ветровой энергией в том, что он не зависит от погодных условий и работает даже в помещении.

Для работы Air-gen нужна только тонкая пленка из белковых нанопроводов толщиной менее 10 микрон. Основание пленки состоит из электрода, а электрод меньшего размера частично покрывает пленку сверху. Она впитывает водяную пыль из атмосферы.

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Сочетание электропроводности и химии протеиновых проводов, а также поры между проводами создают условия, генерирующие электрическое напряжение на протяжении минимум двух месяцев.

По словам изобретателей, такой генератор может питать небольшие электроприборы. В планах ученых — создание небольшого «пластыря» из нанопроводов, который будет обеспечивать энергией носимые медицинские устройства, фитнес-трекеры и смартчасы, которым не понадобятся аккумуляторы.

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Но конечная цель инженеров — создание масштабной системы питания. Например, краски, которую можно было бы нанести на стену квартиры, чтобы подзаряжать все домашние электроприборы.

источник: phys

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