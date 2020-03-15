Генеральный директор Google Сундар Пичаи о достижении квантового превосходства

Сразу после появления официальной информации о достижении компьютером Sycamore квантового превосходства, глава компании дал эксклюзивное интервью изданию MIT Technology Review.

Журнал Nature и блог Google сообщили накануне о достижении квантового превосходства. Квантовая машина Sycomore выполнила за 200 секунд расчеты, которые потребовали бы у самого совершенного суперкомпьютера 10 000 лет. Сами вычисления не несли никакой практической пользы — просто цепочки случайных чисел. Однако они показали возможность квантовых компьютеров превзойти классические в решении определенных задач.

По словам главы Google, главный смысл квантового компьютера в том, что Вселенная в основе своей работает по законам квантовой физики, поэтому с его помощью мы сможем лучше понять природу.

Сейчас мы находимся в самом начале этого процесса. Квантовая механика позволит, к примеру, моделировать молекулярные процессы, то есть создавать новые вещества — лекарства, удобрения и так далее.

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Уже лет через десять появятся материалы, созданные при помощи квантовых компьютеров, считает Пичаи. Или более эффективные аккумуляторы.

«Google не была бы там, где она сейчас, если бы не эволюция компьютеров, произошедшая за последние годы. Закон Мура позволил нам увеличить вычислительные мощности и обслуживать миллиарды пользователей, — пояснил Пичаи. — Так что, по сути, мы видим себя компанией, занимающейся серьезными исследованиями в области информатики. Закон Мура… подошел к концу своего цикла. Квантовые компьютеры — один из многих элементов, благодаря которым наш прогресс в вычислениях продолжится».

Пичаи не назвал сумму, которую компания вложила в квантовые вычисления, но сказал, что команда специалистов относительно невелика.

Ее работа строится на прошлых инвестициях, а также на исследованиях, которые были сделаны Google за все годы, подчеркнул он.

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Над этой задачей билась не одна команда ученых из разных организаций, но достичь квантового превосходства смогли только в лаборатории Google. Причина, по мнению Пичаи, в том, что для этого требуется громадный объем работ в области системного проектирования. И Google собрал такую команду.

Что касается спора с IBM, Сундар Пичаи сравнил его с ситуацией в области искусственного интеллекта. Многие называют нынешние нейросети искусственным интеллектом. Однако есть те, для кого ИИ — это только универсальный искусственный интеллект. Это лишь вопрос терминологии. Важно объяснять людям, на каком этапе находятся разработки квантовых компьютеров и что еще долго мы будем применять классические машины для решения большинства задач.

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Квантовые компьютеры отлично дополнят ИИ, считает Пичаи. Обе отрасли сейчас только начали развиваться, и они могут оказать друг на друга благотворное воздействие. Их симбиоз мог бы решить самые насущные проблемы человечества — к примеру, климатическое изменение.

источник: technologyreview