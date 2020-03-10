General Motors представил свою совершенно новую модульную платформу и систему аккумуляторов

General Motors серьезно относится к электромобилям. Компания представила абсолютно новые модульную электрическую платформу и аккумуляторы Ultium, которые будут использоваться множеством автомобилей в ближайшие годы, включая полностью электрический Hummer redux и новый внедорожник Cadillac.

«Наша команда приняла на себя миссию трансформировать разработку продуктов в GM и подготовить компанию к полностью электрическому будущему», — говорит Мэри Барра, председатель совета директоров и генеральный директор GM. «То, что мы сделали, — это построение мультибрендовой, многосегментной стратегии EV с экономией на масштабе, которая конкурирует по производству полноразмерных грузовиков с гораздо меньшей сложностью и еще большей гибкостью»

Эта многоплановая стратегия начинается с гибкой глобальной электро платформы третьего поколения GM, основанной на фирменных батареях Ultium. Элементы батареи, разработанные в сотрудничестве с LG Chem, могут складываться вертикально или горизонтально, предоставляя GM полную свободу при проектировании упаковок с учетом требований к энергии и упаковке отдельных транспортных средств.

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Пакеты будут предлагать мощность от 50 до 200 кВт-ч, что приведет к расчетным диапазонам в 644 км или более и скорости разгона от 0 до 96,5 км / ч всего за три секунды. Большинство электромобилей будут иметь аккумуляторы на 400 В с возможностью быстрой зарядки 200 кВт, в то время как у грузовиков будет комплект на 800 В с быстрой зарядкой на 350 кВт.

Соедините эти аккумуляторы с модульным двигателем, и новая электрическая архитектура проложит путь к здоровой семье внедорожников, кроссоверов, доступных автомобилей, седанов, грузовых автомобилей и коммерческих транспортных средств во всем портфолио автомобилей GM. GM будет адаптировать мощность и возможности вождения к конкретным транспортным средствам, настраивая разработанные в компании электронные двигатели на передние, задние, и полноприводные.

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Первыми новыми электромобилями GM, станут новая версия Chevrolet Bolt, за которой последует болт EUV в середине 2021 года. EUV станет первым автомобилем за пределами семейства Cadillac, в котором будет использоваться автоматическая система громкой связи Super Cruise.

источник: media.gm