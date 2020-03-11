General Motors анонсировала новую версию Chevrolet Bolt EV и выпуск электрокроссовера Bolt

General Motors объявила, что серийное производство новой версии Chevrolet Bolt EV начнется в 2020 году, а в 2021 году начнется выпуск электрокроссовера Bolt.

Анонсированный электромобиль является переработкой модели Bolt, которая продается в США с 2016 года. Так, представленный автомобиль получил значительно улучшенный интерьер: новые сиденья, мягкие материалы, обшивка под кожу передней панели.

В Chevrolet Bolt EV 2021 будет использоваться тот же литий-ионный аккумулятор на 66 кВтч и электродвигатель мощностью 100 кВт. Его запас хода составляет около 415 км.

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Внешний вид также подвергся изменениям. Особенно заметна модернизация передней части. Плавные формы уступили место рубленым линиям и острым углам. Фары и имитация решетки радиатора стали узкими, а дневные ходовые огни переместились из горизонтальной плоскости в почти вертикальную, что сделало облик обновленного электромобиля более стремительным и похожим на Ford Mustang Mach-E.

Электрический кроссовер Chevrolet Bolt будет больше стандартной версии в длину на 127 мм, разница в колесной базе составит 76,2 мм.

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Электрокар планируют запустить в производство, в 2021 году.

источник: media.gm