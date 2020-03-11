Геймеры помогут в разработке лекарства от коронавируса Covid-19

Все, у кого есть навыки разгадывания головоломок, могут внести свою лепту в создание лекарства против коронавируса Covid-19. Для этого нужно присоединиться к сообществу Foldit и принять участие в онлайн-игре от Университета Вашингтона, которая разработана для поиска решений методом краудсорсинга. Как показала практика прошлых лет, при решении нетривиальных задач тысячи пытливых умов работают лучше суперкомпьютеров.

Главное оружие Covid-19 – белковые «шипы» на его поверхности, которые могут цепляться за белки на живых клетках. Это своего рода инструмент абордажа, при помощи которого вирус не просто крепится к клетке, но и проникает в нее. Но он вовсе не универсален и его можно обезвредить, запутать и нейтрализовать, если столкнуть с белком подходящей структуры. Задача: разработать эту структуру и синтезировать необходимый белок.

Если с синтезом особых проблем нет, в Институте дизайна белков в Сиэтле готовы хоть сейчас начать создание перспективных образцов, то с поиском архитектуры – большая проблема. Условно говоря, есть бесконечное множество вариаций структуры белков, от которых зависит их поведение, что и порождает запредельное количество вариантов оружия против вируса. Игра Foldit позволяет создавать и проверять эффективность виртуальных моделей этих белков, и задача геймеров – отыскать самые лучшие и эффективные варианты.

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Для тех, кто любит головоломки, но не разбирается в вирусологии, на сайте игры детально разъясняются все нюансы. В 2010-ом 57 000 участников проекта впервые обогнали суперкомпьютер по эффективности поиска решения. В 2011-ом всего за 10 дней раскрыли кристаллическую структуру белкового фермента в вирусе Mason-Pfizer, схожего с ВИЧ. Авторы проекта надеются, что сообща жители планеты сумеют справиться и с коронавирусом.

источник: fold.it