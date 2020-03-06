Где найти средства для создания собственного бизнеса?

Одним из первостепенных элементов, который следует принимать во внимание при принятии решения основать собственный бизнес, является наличие стартового капитал. В связи с этим обстоятельством немало потенциальных предпринимателей всерьез озабочены проблемой того, где же раздобыть финансовые средства на организацию собственного дела.

На самом деле существует целый ряд источников, с помощью которых можно получить необходимые средства:

Личные сбережения

Личные сбережения – наиболее очевидный источник финансов для начала бизнеса. В этом случае предпринимателям не придется быть подотчетными перед каким-либо физическим или юридическим лицом либо организацией, а также заботиться о погашении долгов или кредитов.

Венчурные инвесторы

Венчурные инвесторы – категория инвесторов, которые вкладывают деньги, или венчурный капитал, в новые бизнес-проекты, которые, скорее всего, выйдут на окупаемость, хотя значительная доля риска всегда присутствует. Свою выгоду венчурные инвесторы получают в виде доли в бизнесе, доли от прибыли или ссудного процента.

«Инвесторы-ангелы / Бизнес-ангелы»

«Инвесторы-ангелы», или, как их еще называют, «бизнес-ангелы» — частные инвесторы, готовые вкладывать свои собственные средства, в отличие от венчурных инвесторов, в интересные инновационные бизнес-идеи на этапе стартапа в расчете на возврат вложений и получение дополнительной высокой прибыли.

Частные займы

Хотя немало будущих предпринимателей прибегают к частным займам, одалживая средства у родственников, друзей и знакомых, все же рекомендуется по возможности избегать такого вида финансирования собственного дела, чтобы не смешивать бизнес и личные отношения.

Банковские ссуды

Чтобы получить банковскую ссуду, предпринимателю нужно быть готовым к тщательному изучению представителями банка его кредитной истории и финансовой стабильности, а также к последующим выплатам по довольно высокому ссудному проценту.

Реклама

Если предпринимателю удастся на должном уровне провести рекламную кампанию своего будущего бизнес-проекта, у него есть все шансы найти подходящих инвесторов на довольно длительный срок. Существуют и веб-сайты, посредством которых можно продемонстрировать все плюсы и минусы имеющегося бизнес-плана и, возможно, также найти инвестора.

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Итак, для того, чтобы найти необходимые средства для создания и развития бизнеса, необходимо наличие хорошего бизнес-плана, а также уверенность в собственных силах и стремление к высоким результатам в бизнесе.