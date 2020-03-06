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Где найти средства для создания собственного бизнеса?

06.03.2020
Где найти средства для создания собственного бизнеса

Одним из первостепенных элементов, который следует принимать во внимание при принятии решения основать собственный бизнес, является наличие стартового капитал. В связи с этим обстоятельством немало потенциальных предпринимателей всерьез озабочены проблемой того, где же раздобыть финансовые средства на организацию собственного дела.

На самом деле существует целый ряд источников, с помощью которых можно получить необходимые средства:

Личные сбережения

Личные сбережения – наиболее очевидный источник финансов для начала бизнеса. В этом случае предпринимателям не придется быть подотчетными перед каким-либо физическим или юридическим лицом либо организацией, а также заботиться о погашении долгов или кредитов.

Венчурные инвесторы

Венчурные инвесторы – категория инвесторов, которые вкладывают деньги, или венчурный капитал, в новые бизнес-проекты, которые, скорее всего, выйдут на окупаемость, хотя значительная доля риска всегда присутствует. Свою выгоду венчурные инвесторы получают в виде доли в бизнесе, доли от прибыли или ссудного процента.

«Инвесторы-ангелы / Бизнес-ангелы»

«Инвесторы-ангелы», или, как их еще называют, «бизнес-ангелы» — частные инвесторы, готовые вкладывать свои собственные средства, в отличие от венчурных инвесторов, в интересные инновационные бизнес-идеи на этапе стартапа в расчете на возврат вложений и получение дополнительной высокой прибыли.

Частные займы

Хотя немало будущих предпринимателей прибегают к частным займам, одалживая средства у родственников, друзей и знакомых, все же рекомендуется по возможности избегать такого вида финансирования собственного дела, чтобы не смешивать бизнес и личные отношения.

Банковские ссуды

Чтобы получить банковскую ссуду, предпринимателю нужно быть готовым к тщательному изучению представителями банка его кредитной истории и финансовой стабильности, а также к последующим выплатам по довольно высокому ссудному проценту.

Реклама

Если предпринимателю удастся на должном уровне провести рекламную кампанию своего будущего бизнес-проекта, у него есть все шансы найти подходящих инвесторов на довольно длительный срок. Существуют и веб-сайты, посредством которых можно продемонстрировать все плюсы и минусы имеющегося бизнес-плана и, возможно, также найти инвестора.

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Итак, для того, чтобы найти необходимые средства для создания и развития бизнеса, необходимо наличие хорошего бизнес-плана, а также уверенность в собственных силах и стремление к высоким результатам в бизнесе.

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