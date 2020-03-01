Футуристический автономный экодом питается энергией морских волн и приливов

Человечество заметно продвинулось в развитии солнечной и ветровой энергетики, но существуют и другие виды возобновляемой энергии, огромный потенциал которых по-настоящему не раскрыт. Это касается геотермальных источников и, конечно же энергии, которую несет в себе океан – энергию волн и приливов.

Британский архитектор, доктор Марго Крэзоджевич разработала концепт «гидроэлектрического приливного дома» (Hydroelectric Tidal House), который является, в ее представлении, идеальным автономным прибрежным жилищем, которое как раз питается из этих двух «зеленых» источников — энергии морских волн и приливной энергии.

Морской экодом имеет под собой основание, которое уходит глубоко в песок или скальные породы. Сама конструкция здания состоит из двух «раковин» — внешней, отлитой из бетона и выполняющей роль своеобразного якоря, и внутренней – которая является подвижной частью и поднимается во время приливов над основанием.

Бетонная «раковина» представляет собой полукруглое образование с интегрированными в него солнечными фотоэлементами, поставляющими электричество для жилых комнат. Внутренняя конструкция состоит из гидравлических турбин, черпающих «чистую» энергию приливных волн.

В ГЕРМАНИИ ПОСТРОИЛИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ДОМ БЕЗ СЧЕТОВ ЗА ТЕПЛО И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Поскольку приливы и отливы более предсказуемые явления, в отличии от энергии солнца или ветра, то найти наиболее благоприятное место для расположения дома с такой концепцией будет намного легче.

Для энергообеспечения «приливного» морского дома предусмотрены два типа экструдированных (выдающихся вверх) турбин. В первом — используются легкие алюминиевые отсеки, которые сжимают поступающий в них воздух при воздействии кинетической энергии набегающей волны – процесс, схожий с тем, что применяется в лопастных ветрогенераторах.

АРХИТЕКТОР ЖАК РУЖЕРИ СОЗДАЛ КОНЦЕПТ ПЛАВУЧЕГО ГОРОДА В ФОРМЕ МОРСКОГО СКАТА

Второй тип представляет собой водные турбины, работающие за счет неодимовых магнитов, передвигаемых волнами по трубкам из медной обмотки и индуцирующих электрический ток, который затем поступает на хранение в конденсаторы.

В основе внутренней «раковины» лежит легкая монококовая структура из алюминиевых сплавов, которая свободно перемещается на приливных волнах в пределах наружного корпуса. Для жилых помещений предусмотрено три специальных модуля, которые легко переустанавливаются в зависимости от функциональных требований, предъявляемых к морскому дому. Наружная «раковина» крепится в монолитном бетонном фундаменте так, чтобы при необходимости дом можно было переместить.

ПРОЕКТ ВЕНЕРА, ЖАКА ФРЕСКО — НОВЫЙ ДИЗАЙН ГОРОДОВ И ОБЩЕСТВА

Конструкция «приливного» дома включает массив каналов, по которым стекает отступающая с отливом вода и образующая водовороты, которые позволяют структуре преобразовать максимум приливной энергии.