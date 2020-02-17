FuturaSun представил монокристаллическую солнечную панель с двухслойной структурой и выходной мощностью 320-330 Вт.

Итальянский производитель солнечных модулей FuturaSun представил монокристаллическую солнечную панель PERC с двухслойной структурой из 60 ячеек и выходной мощностью 320-330 Вт.

FuturaSun заявил, что модуль имеет 30-летнюю гарантию производительности и устойчив к неблагоприятным погодным условиям. Заявленная эффективность панели 330 Вт составляет 19,78%, а версии мощностью 325 Вт и 320 Вт имеют КПД 19,48% и 19,18% соответственно.

Модуль Duetto, по словам производителя, обладает высокой устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям благодаря двум соединенным 2-миллиметровым листам из закаленного стекла, которые, как говорят производители, обеспечивают максимальную механическую стабильность, а также превосходную стойкость и долговечность.

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Компания утверждает, что ее панель размером 1686 мм * 1008 мм * 30 мм устойчива к снегу, ветру, граду и влажности, а также к соли в морских районах и песку в пустынях. Модуль также имеет анодированную черную алюминиевую раму с крепежными и дренажными отверстиями.

Продукт весит 22 кг, поставляется с 15-летней гарантией и 30-летней гарантией производительности. Ежегодное максимальное падение производительности всего 0,5%.

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«Прозрачность между ячейками и черной рамкой (высота 30 мм) делает его идеальным решением в тех местах, где фотоэлектрические решения также являются архитектурным элементом», — сказали в компании.

источник: pv-magazine