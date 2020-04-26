Фургон-трансформер увеличивается в 3 раза, в нем помещается полноценный дом (видео)

Отдых на природе – заветная мечта каждого человека. Но не все готовы жертвовать привычным комфортом ради живописных мест, поэтому во все времена создавались удивительные конструкции маленьких домов на колесах. Но самым фантастическим проектом уже не одно десятилетие считается концепт голландского инженера-дизайнера, спроектировавшего фургон-трансформер, который за считанные секунды увеличивается в три раза, превращаясь в благоустроенный дом.

Сегодняшний день требует современного решения любых проблем, и организация отдыха на природе не стала исключением. Инженеры и дизайнеры создают фантастические конструкции мобильных домов, ведь достижения промышленности в различных отраслях дают неограниченные возможности.

Так, например, в Голландии ежегодно проводится конкурс «Temporary Living» (временное проживание), выявляя самые креативные и перспективные проекты автофургонов, которые действительно смогут обеспечить современного человека домашним уютом и комфортной жизнью во время путешествий.

Несмотря на то, что уже прошел не один десяток лет, концепт Эдуарда Ботлингка (Eduard Bohtlingk) считается наиболее интересным, ведь его чудо-дом сделан из самого обычного автофургона, имеющего стандартный размер – 2,00 х 4,50 метра. А для того, чтобы стать обладателем благоустроенного дома на лоне природы, достаточно будет припарковаться в подходящем месте, запустить нужный механизм и, за считанные секунды фургон превратится в настоящий коттедж, превышая первоначальную площадь в 3 раза.

За свой проект «De Markies» инженер и дизайнер в одном лице получил награду, а спустя еще 11 лет его модель была удостоена Общественной премией за дизайн на Роттердамском фестивале «Urban Campsite» (1996 г.).

Конструкция автофургона получившего название «Markies», что в переводе означает тент, действительно в своей комплектации имеет две стены, сделанные из материала. Используя простейший механизм, в народе называемый «гармошка», автор разработки смог достичь увеличения площади раскрываемого дома с 9 кв. м. до 30 «квадратов».

Благодаря такой структуре, после того как путешествующая компания останавливается на отдых, фургон паркуется в наиболее удобном месте и запускается механизм, который начинает раскладывать полноценный дом с двух сторон. После нескольких манипуляций и через 10-20 секунд он превращается в комфортабельный дом, с одной стороны которого оформлена уютная спальная зона, а с другой – гостиная.

АВТОНОМНЫЙ ФУРГОН — КЕМПЕР, АВТОМАТИЧЕСКИ ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ В ПРОСТОРНЫЙ ДОМ НА 55 М2

Хотя и расположение складной мебели на этих двух пространствах практически одинаково, но для спальни тент сделан из светонепроницаемого материала, а для гостиной – полностью прозрачным. Поэтому во время ночного или обеденного отдыха в одной половине обеспечивается полная приватность, а с другой стороны можно бесконечно любоваться открывающимися красотами живописной природы или морской гладью.

Раскрывающиеся крыша, со стороны спальной зоны этого фургона, сделана из водо- и паронепроницаемого брезентового материала, который на данный момент можно заменить на облегченную акриловую ткань. А вот полимерное, прозрачное покрытие с тех пор претерпело невероятные качественные изменения и теперь он может быть заменен уникальной по своим технологическим характеристикам тканью Cristal, которая даже в межсезонье способна обеспечить комфортной температурой зону отдыха.

Но и это еще не все прелести неординарного дома на колесах. Учитывая, что его конструкция позволяет в любой момент поднять укрывной материал, надежно защищающий от непогоды и полчищ насекомых, тем самым создавая открытую зону, на которой можно без проблем принимать воздушные и солнечные ванны.

Внутри же самого фургона изобретательный голландец полностью оборудовал великолепную кухню с обеденной зоной, которую легко можно превратить в рабочий кабинет.

АМЕРИКАНЦЫ СОЗДАЛИ МОБИЛЬНЫЙ ДОМ — ТЕПЛИЦУ НА КОЛЕСАХ

Для полного расслабления и комфортного принятия гигиенических процедур автор проекта в фургоне обустроил ванную комнату с душевой и туалетом. Так что теперь любители проводить выходные или отпуск на природе точно не будут жаловаться на отсутствие каких-либо удобств, ведь фургон-трансформер сможет обеспечить всем необходимым.

источник: beautifullife