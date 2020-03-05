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Французы создали автономную отопительную батарею Q.rad на компьютерных процессорах

05.03.2020
Французы создали автономную отопительную батарею Q.rad на компьютерных процессорах

Французская фирма Qarnot создала автономную отопительную батарею Q.rad на компьютерных процессорах Intel и AMD.

Батарея Q.rad с максимальной мощностью около 500 Вт абсолютно бесшумна, так как для отвода тепла от процессоров применена пассивная система охлаждения. Вес такого отопительного устройства около 27 кг, габариты 650 х 625 х 150 мм.

Корпус изготовлен из анодированного алюминия, сверху расположена декоративная накладка из ценных пород дерева, в которую встроена сенсорная управляющая панель. Внутри батареи – трехпроцессорная система на базе Intel Core i7 или AMD Ryzen 7.

Французы создали автономную отопительную батарею Q.rad на компьютерных процессорах

Автономная отопительная батарея Q.rad – это современное умное устройство с поддержкой коммуникаций по WiFi и гигабитному Ethernet. Так же с помощью смартфона и соответствующего приложения можно полностью управлять такой батареей. Устройство реагирует на присутствие человека в комнате, может работать в соответствии с гибкими программными настройками и оснащено множеством датчиков – температуры, влажности, давления, освещенности.

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Будущее рядом, оно красивое и элегантное, его можно потрогать и обогреть им небольшую комнату. Ждем новых моделей от киловатта и выше. Ведь сама идея полезного обогрева помещений компьютерным оборудованием, а не бесцельного выброса тепла в атмосферу – абсолютно правильная и перспективная.

источник: qarnot

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