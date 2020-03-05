Французы создали автономную отопительную батарею Q.rad на компьютерных процессорах

Французская фирма Qarnot создала автономную отопительную батарею Q.rad на компьютерных процессорах Intel и AMD.

Батарея Q.rad с максимальной мощностью около 500 Вт абсолютно бесшумна, так как для отвода тепла от процессоров применена пассивная система охлаждения. Вес такого отопительного устройства около 27 кг, габариты 650 х 625 х 150 мм.

Корпус изготовлен из анодированного алюминия, сверху расположена декоративная накладка из ценных пород дерева, в которую встроена сенсорная управляющая панель. Внутри батареи – трехпроцессорная система на базе Intel Core i7 или AMD Ryzen 7.

Автономная отопительная батарея Q.rad – это современное умное устройство с поддержкой коммуникаций по WiFi и гигабитному Ethernet. Так же с помощью смартфона и соответствующего приложения можно полностью управлять такой батареей. Устройство реагирует на присутствие человека в комнате, может работать в соответствии с гибкими программными настройками и оснащено множеством датчиков – температуры, влажности, давления, освещенности.

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Будущее рядом, оно красивое и элегантное, его можно потрогать и обогреть им небольшую комнату. Ждем новых моделей от киловатта и выше. Ведь сама идея полезного обогрева помещений компьютерным оборудованием, а не бесцельного выброса тепла в атмосферу – абсолютно правильная и перспективная.

источник: qarnot