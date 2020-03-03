Ford представил беспилотный фургон для доставки грузов и двуногого робота-курьера Digit (видео)

В ближайшей перспективе фургоны службы доставки с курьерами могут уступить место роботизированным машинам и дронам, которые будут без участия человека доставлять грузы по адресу заказчика. Ford ищет свое место в этом высокотехнологичном будущем, и уже представил робота Digit-1, который обеспечивает доставку от беспилотного автомобиля до двери.

Беспилотный транспорт постепенно встраивается в городскую инфраструктуру, и грузовые и пассажирские перевозки будущего уже сложно представить без него. Это требует новых бизнес-моделей и Ford придумала как использовать роботакси более эффективно. Вместе с компанией Agility Robotics она создала решение проблемы не только «последней мили», но и «последних метров» в логистической цепочке, — робота, который доставит посылку от проезжей части через газон до крыльца заказчика.

Двуногий и двурукий Digit-1 поднимает вес до 18 кг, обходит или перешагивает через препятствия, поднимается и спускается по лестнице и удерживает равновесие, если кто-то на бегу случайно в него врежется.

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Digit компактно складывается, его руки и ноги плотно прижаты к торсу, и благодаря такой конструкции он может занимать свободное место в беспилотном такси, когда оно не перевозит пассажиров. Подключение роботов к автономному автопарку по принципу каршеринга уменьшит простои и неэффективный пробег самоуправляемых такси.

Робокурьер укомплектован лазерным дальномером и стереокамерами для навигации по тротуару и газону, а также имеет доступ ко всей информации о дорожной обстановке, которую получает беспилотный автомобиль. Если двуногий робот сталкивается с неожиданными проблемами в выполнении заказа, он посылает специальный сигнал беспилотнику, и решение находится через систему поддержки в облачном сервисе.

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Ford сообщает, что Digit изготовлен из легких материалов, но пока не раскрывает технических характеристик. Согласно заявлению Agility Robotics, выпуск первой партии роботов Digit на рынок запланирован в начале 2020 года.