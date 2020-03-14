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Фонд Билла Гейтса поддержал создание накопителя энергии на основе соли

14.03.2020
Фонд Билла Гейтса поддержал создание накопителя энергии на основе соли

Американский стартап Malta получил $26 млн на создание системы хранения избыточной возобновляемой энергии в отдельных емкостях с расплавленной солью и жидкостью, подобной антифризу. Разработку поддержал фонд Breakthrough Energy Ventures, инвесторами которого являются Джефф Безос и Майкл Блумберг, а председателем Билл Гейтс.

Технология Malta базируется на исследованиях Нобелевского лауреата по физике Роберта Лафлина: электроэнергия может быть преобразована в тепло и холод, а затем по мере необходимости снова превращена в электричество. «Горячая» сторона системы запасает энергию в горячей расплавленной соли, а «холодная» хранит ее в антифризе. При необходимости обе части приводят в действие тепловой двигатель, который вырабатывает электричество. Согласно заявлению компании, cистема может накапливать энергию в течение недель, прежде чем в ней возникнет необходимость.

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Возможность установки в любом месте, в том числе рядом с местом производства электроэнергии, дает Malta преимущество перед некоторыми существующими технологиями сетевого масштаба — например, для размещения системы не нужно искать горы или пещеры.

Изначально команда проекта была частью компании X (холдинг Alphabet). Как заявили в Malta, разработанные на предыдущем этапе технологии будут развиты во взаимодействии с отраслевыми партнерами с целью создания промышленного оборудования для пилотной системы.

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По словам генерального директора Malta Рамьи Сваминатан, технология компании будет использоваться проектами солнечной и ветровой генерации, крупными системами сетевого масштаба, центрами обработки данных, которым нужна энергия для резервного копирования, а также изолированными системами, такими как островные экономики.

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