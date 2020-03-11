Fiat запускает полностью электрический городской автомобиль третьего поколения Fiat 500

В 2007 году исполнилось 50 лет со дня появления культового Nuova Fiat 500 и выпуска нового городского автомобиля. Теперь Fiat Chrysler Automobiles официально присоединился к электрической мобильности с полностью электрическим автомобилем Fiat 500.

С запуском третьего поколения 500 Fiat надеется, что электрификация его культового городского автомобиля послужит стимулом для позитивных перемен в направлении устойчивого будущего. «Пришло время принять меры, чтобы создать лучшее будущее», — говорит автопроизводитель. И он заручился поддержкой голливудского актера Леонардо Ди Каприо чтобы представить новое авто.

Его литий-ионные аккумуляторы мощностью 42 кВт-ч обеспечивают 320 км диапазона WLTP на зарядку. В стандартную комплектацию входит быстрое зарядное устройство мощностью 85 кВт, которое позволяет заряжать аккумуляторы до 80 % за 35 минут. Разъем Combo 2 на задней правой панели предназначен для зарядки как от переменного, так и от постоянного тока.

Двигатель мощностью 87 кВт разгонит автомобиль до 50 км / ч за 3,1 секунды и от нуля до 100 км / ч за 9 секунд с ограниченной максимальной скорости 150 км / ч. Доступны три режима вождения. Режим Sherpa ограничивает максимальную скорость до 80 км / ч, регулирует климат-контроль и подогрев сидений, а также другие параметры системы, чтобы снизить энергопотребление.

Режим Range приводит в действие один привод педали, при этом торможение двигателем означает, что водителю, возможно, придется только прикоснуться к педали тормоза, чтобы полностью остановиться — как и в случае с Nissan Leaf.

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Фронтальные камеры следят за тем, что находится вокруг автомобиля, и помогут с интеллектуальной системой адаптивного круиз-контроля, которая может автоматически ускорять или замедлять движение автомобиля. Автомобиль также сможет уложиться в разметку полосы движения — когда они «будут правильно определены».

Технологии помощи водителю включают в себя способность считывать знаки скорости и рекомендовать регулировку, отслеживать слепые зоны с помощью ультразвуковых датчиков, помощь при парковке и сообщать, когда автомобиль считает, что вы достаточно долго ехали по дороге и должны сделать перерыв.

Это первый автомобиль Fiat, оснащенный информационно-развлекательной системой UConnect 5, построенной на базе Android Auto, хотя Apple AirPlay также доступна. Развлечения, навигационные средства и многое другое подаются на 10,25-дюймовом сенсорном экране высокой четкости.

Система может подключаться к смартфону по беспроводной связи, чтобы удаленно проверять состояние аккумулятора, находить автомобиль на переполненной автостоянке, устанавливать кондиционер перед входом, обновлять навигационную систему автомобиля при следующем посещении и так далее. Он также может автоматически подключать водителя с поддержкой в ​​случае поломки, позволяет владельцам следить за состоянием автомобиля, служить в качестве мобильной точки доступа Wi-Fi для восьми устройств и отправлять оповещения.

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Fiat 500 поставляется с встроенным распознаванием голоса, позволяя пассажирам выдавать голосовые команды для установки климат-контроля, выбора списка воспроизведения и управления другими параметрами транспортного средства, а также имеет звуковую систему предупреждения, предупреждающую пешеходов о его присутствии на скорости ниже 20 км / ч, что звучит как музыка.

С точки зрения внешнего вида, новые двухдверные четырехместные автомобили сохраняют ту же индивидуальность Cinquecento, что и его предки, с некоторыми заметными изменениями. Прежде всего, он больше — на 6 см чем Gen-2, и на 6 см шире, а колесная база увеличена на 2 см. В целом, автомобиль имеет четыре метра в длину.

Внутри он сравнительно просторный, благодаря электрической трансмиссии, но все же компактный. Круглые передние фары были заменены разрезанными овальными, которые выглядят как ресницы, а третье поколение 500 носит дерзкую улыбку. Там, где вы могли бы найти логотип Fiat, 500 имеет свой собственный, теперь уже знакомый синий цвет, чтобы подчеркнуть его электрическую идентичность, а последний ноль 500 превратился в стилизованную букву e. Он также оснащен дверными ручками, а колеса большего размера расположены дальше друг от друга.

Внутри вы найдете широкую приборную панель, а некоторые виды отделки салона включают сиденья, сделанные из пластиковых отходов, извлеченных из моря, а другие — из искусственной кожи. У него та же вместимость багажа, что и раньше.

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Стартовая версия уже доступна для предварительного заказа, около 560 долларов США, который регистрирует вашу заинтересованность. Окончательная цена составит 42 350 долларов США, а первые 500 Fiat 500 будут поставляться с бесплатным зарядным устройством Easy Wallbox, разработанным компанией Engie EPS.

источник: media.fcaemea