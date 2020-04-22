Главная НовостиТехника Fiat Chrysler выбрал лучшие эскизы молодых дизайнеров для своих флагманских автомобилей (фото)

Fiat Chrysler выбрал лучшие эскизы молодых дизайнеров для своих флагманских автомобилей (фото)

22.04.2020
Начинающие дизайнеры могут стать сотрудниками концерна Fiat Chrysler

Концерн Fiat Chrysler объявил победителей седьмого конкурса «Дизайн для автомобиля», на котором необходимо было нарисовать флагманский автомобиль любой из марок FCA.

Лучшим назвали эскиз ученика старшей Школы дизайна и архитектуры из Флориды. Он нарисовал концепцию гиперкара Alfa Romeo под названием Serpente.

Начинающие дизайнеры могут стать сотрудниками концерна Fiat Chrysler

Второе место получил Мейсон Росс, который также представил флагманский споткар марки Alfa Romeo. Он из католической средней школы имени Кеннеди в штате Вашингтон.

Начинающие дизайнеры могут стать сотрудниками концерна Fiat Chrysler

На третьем месте оказалась визуализация под названием Maserati Pescecane, которая представляет футуристический взгляд на суперкар Trident. Автор эскиза – Винцент Пиасковски – студент Seaholm High School в Бирмингеме, штат Мичиган.

Начинающие дизайнеры могут стать сотрудниками концерна Fiat Chrysler

Все начинающие дизайнеры-победители получили оплачиваемую поездку в Мичиган в дизайн-студию FCA, стипендию колледжа и много других приятных бонусов.

АМЕРИКАНЕЦ СТЕРЛИНГ БАКУС С СЫНОМ РАСПЕЧАТАЛИ LAMBORGHINI НА 3D-ПРИНТЕРЕ (ВИДЕО)

Они даже имеют возможность стать членами команды разработчиков FCA.

источник: autotimesnews

, ,
Тайваньский производитель компонентов для электроники вместе с Fiat Chrysler будет выпускать электромобили
Техника

Тайваньский производитель компонентов для электроники вместе с Fiat Chrysler будет выпускать электромобили
Концерн Fiat-Chrysler объединяется с Faraday Future против конкурентов Tesla и Volkswagen
Техника

Концерн Fiat-Chrysler объединяется с Faraday Future против конкурентов Tesla и Volkswagen
Китайский стартап Aiway выпустил для европейского рынка электрокроссовер U5, стоимостью от 25 тыс. евро
Техника

Китайский стартап Aiway выпустил для европейского рынка электрокроссовер U5, стоимостью от 25 тыс. евро
Помимо США и Китая, Tesla откроет еще и европейский дизайн-центр в Германии
Техника

Помимо США и Китая, Tesla откроет еще и европейский дизайн-центр в Германии
Lexus начал разработки транспорта будущего для лунных миссий
Техника

Lexus начал разработки транспорта будущего для лунных миссий
концепциюя автомобиля с крыльями
Техника

Итальянское дизайн-бюро Italdesign представило интересную концепцию автомобиля с крыльями