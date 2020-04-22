Fiat Chrysler выбрал лучшие эскизы молодых дизайнеров для своих флагманских автомобилей (фото)

Концерн Fiat Chrysler объявил победителей седьмого конкурса «Дизайн для автомобиля», на котором необходимо было нарисовать флагманский автомобиль любой из марок FCA.

Лучшим назвали эскиз ученика старшей Школы дизайна и архитектуры из Флориды. Он нарисовал концепцию гиперкара Alfa Romeo под названием Serpente.

Второе место получил Мейсон Росс, который также представил флагманский споткар марки Alfa Romeo. Он из католической средней школы имени Кеннеди в штате Вашингтон.

На третьем месте оказалась визуализация под названием Maserati Pescecane, которая представляет футуристический взгляд на суперкар Trident. Автор эскиза – Винцент Пиасковски – студент Seaholm High School в Бирмингеме, штат Мичиган.

Все начинающие дизайнеры-победители получили оплачиваемую поездку в Мичиган в дизайн-студию FCA, стипендию колледжа и много других приятных бонусов.

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Они даже имеют возможность стать членами команды разработчиков FCA.

источник: autotimesnews