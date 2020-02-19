Фасады из термодревесины — эффектные, сверхпрочные, долговечные

Реечный фасад – интересный архитектурно-декоративный прием. В таком виде отделки есть нечто экзотическое. И даже вполне обычный дом, оформленный деревянными рейками, смонтированными с заметным зазором, приобретает особый шарм и выглядит соответственно требованиям актуального сегодня эко-стиля. К тому же рейки придают фасаду легкость и скрывают неровности стен.

Считается, что такой способ оформления экстерьера дома родом из Японии, где с этой целью традиционно используют бамбук. В нашей стране реечные фасады пока не очень распространены. Ведь переменчивый климат предъявляет к наружной отделке зданий особые требования.

Идеальным материалом для создания реечного фасада будут изделия из термообработанной древесины от компании Thermodecking. Этот производитель уже 15 лет создает свою продукцию по особой запатентованной технологии, которая позволяет проводить обработку дерева при температуре 185–205°C. В результате оно приобретает уникальные свойства и становится практически вечным, сохраняя при этом свою экологичность. Такая древесина обладает всеми необходимыми качествами для того, чтобы фасад в течение долгих лет не терял привлекательный внешний вид.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМОДЕРЕВА В ДОМЕ И ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА

В отличие от обычной, термодревесина геометрически стабильна, имеет ярко выраженную текстуру. Материалы для фасадов не подвержены температурным нагрузкам, связанным с резкими климатическими перепадами. Причиной чрезвычайной устойчивости термообработанного дерева к подобным «потрясениям» является низкий коэффициент теплового расширения – иными словами, фасады не будут деформироваться ни в жару, ни на морозе.