Европейское космическое агентство заплатит вам за удовольствие лежать в ванне

Теперь вы можете заработать деньги за удовольствие лежать в ванне в течение рабочей недели, так как Европейское космическое агентство (ЕКА) ищет людей для участия в новом эксперименте.

Исследование должно состояться в конце 2020 года в Институте космической медицины и физиологии (MEDES) в Тулузе, Франция.

ЕКА хочет, чтобы 20 женщин (в предыдущих исследованиях с сухим погружением участвовали мужчины) находились в ванне с сухим погружением в течение 5 дней, чтобы проверить влияние невесомости на организм человека.

Сухое погружение означает, что участники лежат в ванне на водонепроницаемой простыне, поэтому вы на самом деле не промокните.

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«Польза исследования сухого погружения состоит в меньшем давлении на тело, так как добровольцы равномерно поддерживаются в ванне — такое состояние имитирует опыт плавающих космонавтов на Международной космической станции», — так объясняют эту концепцию в ЕКА.

Но если вы думаете, что это какая-то шутка, сотрудники ЕКА охладят ваш пыл, так как это серьезное научное исследование.

«Мы получаем много запросов на участие в этих исследованиях в качестве добровольцев, но это не шутка, — сказала руководитель группы космических полетов ЕКА Дженнифер Нго-Анх. — Лежать в постели звучит забавно, но удовольствие очень быстро проходит, особенно когда берут кровь и проводят биопсию мышц. Мы постоянно отдаем должное добровольцам, которые жертвуют своей повседневной жизнью ради исследования людей!».

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Пока неизвестно, сколько именно денег участникам заплатят за эксперимент, но вы можете записаться на участие заполнив анкету (http://www.medes.fr/fr/clinique-spatiale/devenir-volontaire.html). MEDES свяжется с вами, если вы соответствуете критериям для предстоящего исследования.

источник: ladbible