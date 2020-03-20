Европейская комиссия инвестирует 1,4 млрд. евро в зеленые проекты в семи странах членах ЕС

Европейская комиссия объявила о новых инвестициях на сумму 1,4 млрд. евро в 14 инфраструктурных проектах в семи европейских странах — Хорватии, Чехии, Венгрии, Польше, Португалии, Румынии и Испании.

Проекты охватывают несколько ключевых областей, таких как окружающая среда, здравоохранение, транспорт и энергетика, и направлены на создание более умной, низкоуглеродной Европы.

Комиссар по вопросам сплоченности и реформ Элиза Феррейра сказала: «В такие трудные для нашего континента времена крайне важно, чтобы политика сплоченности продолжала играть свою роль в поддержке экономики на благо наших граждан. Сегодняшнее принятие крупных проектов показывает, что финансирование ЕС и в частности политика сплочения, дают конкретные результаты, помогая регионам и городам становиться более безопасным, чистым и более комфортным местом для людей и бизнеса».

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Благодаря финансированию ЕС Хорватия увидит 21 новый электропоезд, а в Чехии будет построена высокоэффективная двухконтурная линия электропередач.

Инвестиции также обеспечат доступ к улучшенной питьевой воде и надлежащей очистке сточных вод для более чем 400 000 человек в Румынии и построят линии электропередачи и подстанции в северной и северо-западной Польше.

Фонд сплочения ЕС также будет инвестировать в модернизацию системы метро Португалии и повышение безопасности наводнений для людей в долине реки Тиса, Венгрия.

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«Многие из утвержденных проектов также помогают в достижении целей Европейского зеленого соглашения. Когда Европейская комиссия, государства-члены и регионы объединяют свои усилия, мы можем многого достичь».

источник: energylivenews