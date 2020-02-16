Это можеш быть ты — NASA нанимает астронавтов нового поколения

NASA ищет новое поколение астронавтов для полета на МКС, Луну и даже на Марс в рамках программы миссии Artemis. Так что подготовьте свое резюме, у вас есть шанс!

Астронавты имеют определенную репутацию. Они не просто лучшие, они лучшие из лучших. С 1960-х годов NASA наняло только 350 человек для управления своими безумно дорогими космическими миссиями, и это одни из самых профессиональных людей, которых вы найдете на планете.

В настоящее время штат сотрудников насчитывает 48 активных астронавтов, и НАСА планирует расширить эту команду в рамках своей миссии Artemis, чтобы отправить на Луну первую женщину и мужчин примерно к 2024 году с целью обеспечения устойчивого развития. К 2028 году на поверхности Луны будут регулярно проводиться коммерческие и научные исследования. Сами эти миссии являются трамплином для будущих путешествий человека на Марс.

Таким образом, со 2 марта НАСА будет принимать заявки на новых космонавтов. Вот что вам нужно для начала:

— Гражданство США;

— Степень магистра в области STEM, или два года работы в качестве кандидата наук в смежных областях STEM, или иметь докторскую степень по медицине, или завершение признанной на национальном уровне программы экспериментальных испытаний;

— Два года профессионального опыта или не менее 1000 часов времени налета на реактивных самолетах.

Вам также необходима «физическая подготовка для длительного космического полета» по специфике НАСА.

ИНЖЕНЕР NASA ДЭВИД БЕРНС ПРЕДЛОЖИЛ ИДЕЮ ДВИГАТЕЛЯ, СПОСОБНОГО РАЗОГНАТЬ КОСМИЧЕСКИЙ АППАРАТ ДО СКОРОСТИ СВЕТА

В прошлом космонавтам также приходилось приспосабливать транспортные средства, которые применяют к пилоту, иметь возможность влазить в скафандр, что означало только кандидатов между 5’2 «и 6’3» (1.57-1.9 m).

Так что, если вы подходите к этим спискам требований, вы можете быть среди избранных. Ваши родители, независимо от их происхождения, будут гордиться вами. Вы будете иметь преимущество в любом общении в течение всей своей жизни. Ваши дети … ну, вероятно, будут думать, что вы придурок…, при этом вы сможете взглянуть на мир свысока.

Прием заявок начнется онлайн со 2 марта на сайте www.usajobs.gov. Да прибудет с вами удача!

источник: nasa