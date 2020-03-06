Equipmake представила самый мощный в мире электродвигатель

Компания Equipmake решила извлечь максимальную пользу из аддитивных технологий. Результаты обещают стать ошеломляющими. Предполагается, что новый электродвигатель Ampere будет весить менее 10 кг, развивая мощность в 220 кВт (295 л.с.) при 30 000 оборотов в минуту. Его мощность на килограмм веса составит более 20 кВт, что в 4 раза выше, чем у существующих двигателей сходного размера на постоянных магнитах.

Новые разработки в сфере производства электромобилей принято сравнивать с достижениями компании Tesla, считающейся отраслевым лидером. Самые последние доступные данные о характеристиках моторов Tesla датируются 2014 годом, с тех пор их показатели явно улучшились. Тем не менее, двигатель, которым на то время оснащалась Model S, выдавал 270 кВт при весе 32 кг, или 8,4 кВт на кг. Это в 2,5 раза меньше, чем показатели Ampere. Если заявленные характеристики мотора Equipmake подтвердятся, то вес электромобилей можно будет значительно сократить, что непременно положительно скажется на запасе хода и, в конечном итоге их стоимости.

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Equipmake сообщил, что технологии 3D-печати, внедренные при помощи специалистов из бристольской компании HiETA, позволили сократить расход металла и создать детали такой формы, которой невозможно достичь при помощи фрезерования или литья. Огромную скорость вращения удалось обеспечить благодаря уменьшению влияния инерции и эффективной системе охлаждения.

«У нас получилось уменьшить размер терморегулирующих компонентов в пять раз по сравнению с традиционными технологиями, что позволит интегрировать функции теплопередачи следующего поколения в охлаждение ротора, статора и электроники», — отмечает Энди Джонс, менеджер инновационной программы в HiETA.

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Одним из первых электромобилей, который оснастят эффективным приводом, станет Ariel Hipercar с заявленной мощностью более 1000 л.с. Легкие, мощные и отличные в отводе тепла, они выглядят как впечатляющие двигатели для высокопроизводительных электромобилей.

источник: equipmake