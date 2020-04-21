Энергонезависимый дом на сваях питается солнечной энергией и собирает дождевую воду

На Бали проблема строительства новых домов существует уже давно. Здания возводятся, но в скором времени подлежат сносу, поскольку участки земли сдаются в аренду на короткий срок.

Переехавший на Бали немецкий архитектор Алексис Дорньер разработал проект небольших автономных домов, которые можно легко демонтировать и перевозить с места на место.

Stilt Studios – это модульные домики на сваях, строительство которых не причиняет значительного ущерба ландшафту и местной экосистеме.

«Реальность в том, что мы часто находим участки, арендованные на ограниченный срок. Эта ситуация вынуждает нас использовать сборные конструкции PropTech, которые можно легко разбирать и устанавливать в другом месте, — говорит Дорньер. – Также можно поставить такой домик у себя в саду и получать с этого дополнительный доход».

В НИДЕРЛАНДАХ СТРОЯТ ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЙ ЭКОГОРОД С СОБСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ ПИЩИ

Первые дома Stilt Stidio будет построены для самого архитектора и его команды. Тем не менее, Дорьер уверен, что концепция станет популярной и у других жителей острова. Он разрабатывает проекты для зданий разных назначений, различных по форме и материалу. А их модульная конструкция позволяет отдельные блоки совмещать в единое сооружение.

Дома на сваях Stilt Studios создаются из стальных каркасов. В будущем планируется заменить этот материал на поперечно-клееную древесину (CLT), что сделает строение более экологичным.

«Эта технология существует уже несколько десятилетий, но в Индонезии, она невозможна из-за большого количества незаконно заготовленной тропической древесины, заполонившей рынок», — отмечает архитектор.

В НОРВЕГИИ ПОСТРОИЛИ ДОМ-ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ, ПРОИЗВОДЯЩИЙ БОЛЬШЕ ЭНЕРГИИ ЧЕМ ПОТРЕБЛЯЕТ

Особенностью таких домов являются большие выступы крыши, разработанные для защиты от солнца, и прекрасная естественная вентиляция. Автономность им обеспечивают системы для сбора дождевой воды и солнечные батареи, питающие бытовую технику. Под зданиями также можно создать небольшой огород.

источник: dezeen