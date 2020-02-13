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Энергокомпании Великобритании обязали покупать электричество у домохозяйств с солнечными панелями

13.02.2020
Энергокомпании Великобритании обязали покупать электричество у домохозяйств с солнечными панелями

В Великобритании был принят закон, согласно которому крупные энергокомпании обязаны покупать электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников, у своих же потребителей.

Домохозяйства, установившие новые солнечные панели на крышах, с 1 января 2020 смогут снизить свои счета продавая электроэнергию, которую они не использовали, назад своей энергоснабжающей компании. В Британии уже 800 тыс. домохозяйств с солнечными панелями получают дополнительные деньги по старой схеме поддержки, разработанной правительством.

Отмена «зеленого тарифа» для новых потребителей привела к тому, что количество установок в стране в мае сократилось на 94% по сравнению с апрелем.

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Лейбористы обвинили правительство в «активном демонтаже» солнечной энергетики. Согласно их заявлениям, сектор будет испытывать трудности, поскольку изменения в поддержке (возврат пусть и в ином виде «зеленого» тарифа) не наступит до конца года. Таким образом, у домовладельцев нет стимула покупать и устанавливать панели.

Крис Скидмор, министр энергетики и чистого роста, заявил, что правительство хочет увеличить количество малых объектов генерации, не добавляя стоимость субсидий к счетам за электроэнергию: «Будущее энергии является локальным, и новый закон о продаже электроэнергии обеспечит домохозяйствам, которые решили стать производителями ВИЭ, гарантированную плату за электроэнергию, поставляемую в сеть».

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По словам министра, правительство также намерено поощрять хозяйства с солнечными панелями к установке систем аккумулирования энергии.

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