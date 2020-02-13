Энергетический скотч обеспечит электроэнергией в любом месте

Солнце — один из самых перспективных источников энергии, а устройства для ее сбора и хранения прошли путь от гигантских конструкций в пустыне до наноматериалов и микротехнологий.

И вот появился, пожалуй, самый мобильный и удобный вариант — легко использовать его может даже ребенок.

Дизайнер Lei Yang (Лэй Ян) и компания infinityPV создали многоразовую ленту Energy Tape с солнечными фотоэлементами — она просто сворачивается в рулон, в основании которого уже предусмотрены штекерные разъемы для подключения различных приборов.

С помощью этой ленты можно мгновенно преобразовать практически любой объект в настоящую солнечную электростанцию. Новинка пригодна для применения не только дома, но и на улице, в поездках за город, на даче.

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Energy Tape позволяет заряжать различные гаджеты, музыкальные устройства, обеспечивать питание осветительных приборов и т. д.

Благодаря специальному клейкому слою на обратной стороне, ленту можно закрепить где угодно — на ткани, стекле, бетоне. Новинка выпускается шириной 15 и 30 см и длиной до 100 м.