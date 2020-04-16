Как отказаться от услуг монополиста — энергетические мини-сети обеспечат электричеством

Современные технологии позволяют потребителям обеспечивать друг друга электричеством, не прибегая к услугам генерирующих компаний. Иными словами, вместо того, чтобы платить за свет, можно зарабатывать на продаже излишков электроэнергии, полученной из альтернативных источников.

В первую очередь, это касается зданий, оснащенных солнечными панелями. По мере совершенствования фотоэлектрических технологий, все более модным становится их объединение в энергетические мини-сети. При этом к компании собственно генерирующих домов охотно подключаются и потребители, которые не располагают возможностями/желанием «подключиться к солнцу» напрямую, но все же не прочь сэкономить на счетах за электричество.

Подобный проект был реализован прямо в центре Нью-Йорка. Инициатива под названием Transactive Grid объединила десяток жилых зданий в Бруклине, половина из которых была оснащена солнечными батареями, установленными на крышах. Жители пяти оставшихся домов получили возможность приобретать электроэнергию у своих соседей напрямую, минуя национального оператора. По предварительным подсчетам участников эксперимента, за полгода экономия составила 7-10% без снижения объемов потребления электричества.

Еще более впечатляющие результаты были продемонстрированы в Австралии, там стартовали испытания мини-сети в г. Бассельтон на западе Страны Кенгуру. Проект PowerLedger объединяет уже 20 жилых домов и развлекательный центр. Все здания оснащены солнечными батареями.

Поскольку количество солнечных дней в данном регионе достигает 300-320 дней в год, речь идет уже о реализации излишков электроэнергии. Их, кстати, сразу предложил приобрести местный представитель центрального оператора.

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Однако вместо того, чтобы продавать «лишнюю» энергию монополисту, участники проекта предпочли распределять ее среди других потребителей напрямую. Теперь отпускные цены оказались уже на 12-15% ниже среднерыночных, а надежность энергоснабжения – гораздо более высокой.

Контроль за распределением электроэнергии в сетях, балансом спроса/потребления, а также за точностью и своевременностью расчетов в обоих случаях производился при помощи блокчейн-технологий, а расчеты в электронной криптовалюте (биткоинах). Впрочем, для проектов солнечной энергетики денежную единицу уже предлагается переименовать в solar coin (солнечные монеты).

Главной особенностью указанных технологий является распределение данных о совершаемых трансакциях в сети компьютеров каждого из участников. Благодаря этому подобная система обладает высоким уровнем открытости и вместе с тем исключительно надежна.

Помимо удобства для пользователей, эти технологии позволяют реализовать концепцию распределенного оператора, которая обеспечивает более гибкое и эффективное управление энергетическими сетями, чем традиционный централизованный вариант.

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Похоже, будущее энергетики – за разветвленными автономными сетями, питающимися от альтернативных источников, со своим коллективным разумом, рассредоточенным управлением и даже со своей специальной валютой.