Энергетическая независимость «все в одном» — портативный солнечный генератор Renogy Phoenix (видео)

Солнечное зарядное устройство Renogy Phoenix разработано в качестве портативного энергетического решения «все в одном», сочетающего солнечные батареи мощностью 20 Вт, литий-ионный аккумулятор 16 Ah и преобразователь переменного тока в едином блоке, размер которого составляет 16,24″ (41,25 см) х 11,95″ (30,35 см) х 3,94″ (10,01 см), а вес — 12,8 фунтов (5,81 кг).

Две солнечные панели мощностью по 10 Вт размещены внутри устройства. Для зарядки аккумулятора чемоданчик необходимо открыть, а после зарядки его можно использовать в закрытом положении в качестве источника переменного тока 110V, доступны также одиночный 12V 12.5A порт, два порта 12V 3A или четыре USB 5V 2.4A порта.

Предусмотрена также возможность увеличения мощности прибора до 120 Вт путем подключения дополнительных внешних солнечных панелей, что сокращает время зарядки. Аккумулятор можно заряжать и с помощью электросети или от розетки в автомобиле с напряжением 12V. Небольшой ЖК-экран отображает текущий уровень батареи, а также производительность, светодиод обеспечивает освещение на уровне среднего фонарика. Аккумуляторную батарею 14.8V, которая рассчитана на 1500 циклов зарядки, по истечении срока полезного использования можно заменить.

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Небольшие габариты этого солнечного зарядного устройства делают его пригодным не только для проходящих вдали от электросети мероприятий, таких как турпоходы или пикники, но и для чрезвычайных ситуаций, где он может служить в качестве микроэлектростанции во время отключения электроэнергии или стихийного бедствия.

источник: renogy