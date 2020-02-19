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Энергетическая независимость «все в одном» — портативный солнечный генератор Renogy Phoenix (видео)

19.02.2020
Энергетическая независимость «все в одном» - портативный солнечный генератор Renogy Phoenix

Солнечное зарядное устройство Renogy Phoenix разработано в качестве портативного энергетического решения «все в одном», сочетающего солнечные батареи мощностью 20 Вт, литий-ионный аккумулятор 16 Ah и преобразователь переменного тока в едином блоке, размер которого составляет 16,24″ (41,25 см) х 11,95″ (30,35 см) х 3,94″ (10,01 см), а вес — 12,8 фунтов (5,81 кг).

Две солнечные панели мощностью по 10 Вт размещены внутри устройства. Для зарядки аккумулятора чемоданчик необходимо открыть, а после зарядки его можно использовать в закрытом положении в качестве источника переменного тока 110V, доступны также одиночный 12V 12.5A порт, два порта 12V 3A или четыре USB 5V 2.4A порта.

Энергетическая независимость «все в одном» - портативный солнечный генератор Renogy Phoenix

Предусмотрена также возможность увеличения мощности прибора до 120 Вт путем подключения дополнительных внешних солнечных панелей, что сокращает время зарядки. Аккумулятор можно заряжать и с помощью электросети или от розетки в автомобиле с напряжением 12V. Небольшой ЖК-экран отображает текущий уровень батареи, а также производительность, светодиод обеспечивает освещение на уровне среднего фонарика. Аккумуляторную батарею 14.8V, которая рассчитана на 1500 циклов зарядки, по истечении срока полезного использования можно заменить.

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Небольшие габариты этого солнечного зарядного устройства делают его пригодным не только для проходящих вдали от электросети мероприятий, таких как турпоходы или пикники, но и для чрезвычайных ситуаций, где он может служить в качестве микроэлектростанции во время отключения электроэнергии или стихийного бедствия.

источник: renogy

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