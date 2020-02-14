Электровелосипед — внедорожник Greyp G6 с умным девайсом

Существует много электрических велосипедов в различных ценовых диапазонах – обычно от нескольких сотен долларов до нескольких тысяч долларов. Но есть и такие экземпляры, которые продаются по цене в 7-8 тыс., и двухколесный Greyp среди них – безусловный лидер. Это яркий пример мощного и мобильного спортивного велосипеда, обладающего всеми качествами внедорожника.

История успеха компании Rimac Automobili, разработчика линейки двухколесных спорткаров Greyp, началась тогда, когда хорватский изобретатель Мэт Римак превратил BMW E30 1984 года выпуска в автомобиль на электротяге. После этого он открыл в Хорватии собственную компанию и создал мировую сенсацию – электрокар Concept_One, представленный на автосалоне во Франкфурте и побивший в последствии все мировые рекорды скорости.

Столь мощная заявка о себе привлекла колоссальное количество инвестиций. В частности, технологии Rimac Automobili заинтересовали такого гиганта, как Porsche – компания решила инвестировать в совместную разработку будущего Bentley 18,7 млн. евро. Помимо этого, Rimac работает с Pininfarina, производит аккумуляторы для Jaguar E-Type Concept Zero и электродвигатель для Aston Martin Valkyrie. А еще в ближайших планах – выпуск ограниченной серии Concept_Two в количестве 150-ти штук. Электромобиль будет развивать максимальную скорость в 415 км/ч и выйдет в продажу с ценником в 2,1 млн. долларов.

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Электробайк Rimac Greyp G12S (текущая версия) также впечатляет своими техническими характеристиками. При весе в 45,5 кг и мощности в 12кВт он способен развивать скорость до 70 км/ч и проезжать по 130 км без подзарядки. Его каркас изготовлен из стальных (25CrMo4) бесшовных труб. Аккумулятор емкостью 2 кВт⋅ч приводит в действие прямой привод с мотором BLDC, оснащенным неодимовыми магнитами. Среди других характеристик:

• коробка передач: Schlumpf Drive

• шины: MAXXIS HOOKWORM

• передняя подвеска: Rockshox Boxxer rc

• задняя подвеска: Rockshox VIVID R2C

• тормоза: Shimano Saint

Все это продается сейчас по цене около 8,1 тыс. долларов, что не есть дешево. Новый Greyp G6 должен дебютировать в Хорватии близ Загреба 15 марта текущего года. Эта версия выйдет в продажу, сопровождаемая специальным ПО для смартфона. Ожидается, что он будет еще мощнее, а поездки на нем – еще более адреналиновыми, чем на G12S.

На стойке руля заметен нетипичный для велосипедов девайс — камера в окружении ряда датчиков и крепление для подключения смартфона. Разработчики называют эти систему eSTEM, но пока не рассказывают о том, как именно будет функционировать этот «интеллектуальный модуль».

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Предполагается, что устройство будет управлять встроенным гироскопом, а также контролировать бортовою видеокамеру. Также оно будет отвечать за навигационные функции. Посредством смартфона пользователь сможет удаленно включить байк, задействовать камеру или перенастроить режим работы.