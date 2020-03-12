Электростанция в Нью-Йорке занялась майнингом биткоинов и зарабатывает по $50 000 в сутки

В мире добыто уже 87 % от максимально возможного числа биткоинов и рентабельность их майнинга катастрофически низка. Фактически, единственный надежный способ заработка на криптовалюте – избавиться от посредников и их комиссий, главным среди которых выступает поставщик электроэнергии для майнинг-фермы. Электростанция Greenidge Generation в штате Нью-Йорк использует энергию собственной выработки для майнинга.

Не так давно электростанция пережила масштабную модернизацию, бюджет которой составил $65 млн – в нем отыскалось место и для закупки 7 тыс. устройств для майнинга. Их суммарное потребление энергии достигает 15 МВт, однако станция производит гораздо больше – порядка 106 МВт.

Руководство Greenidge Generation решило, что может отказаться от части прибыли и не продавать электроэнергию потребителям, а пускать ее на майнинг. Потери, если так можно выразиться, ничтожны – энергия на майнинг-ферму поставляется по стоимости ее генерации, без каких-либо наценок.

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Нет затрат даже на ее доставку, так как майнинг-ферма расположена на территории станции. При работе на полную мощность система генерирует в сутки 5,5 биткоинов, что при текущем курсе эквивалентно $50 тыс. в день. Поэтому неудивительно, что даже при грядущем снижении премии за генерацию биткоинов вдвое, представители электростанции считают свой новый бизнес весьма выгодным.

источник: bloomberg