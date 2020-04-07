С помощью новой технологии от StoreDot электроскутер зарядили всего за 5 минут

Израильская компания StoreDot добивается больших успехов в своей попытке заряжать различные устройства за считанные минуты с помощью своей новой технологии.

Испанский электроскутер Torrot Muvi с полностью разряженным аккумулятором смог зарядиться до 100% всего за 5 минут, что позволило ему проехать 70 км.

Публичная демонстрация была проведена совместно с крупнейшей нефтяной компанией BP, которая является стратегическим спонсором компании. Компании утверждают, что это первый раз, когда двухколесное транспортное средство было заряжено за такой короткий промежуток времени.

«То, что мы демонстрируем на скутере, — это возможности этой технологии», — заявил Дорон Майерсдорф, генеральный директор StoreDot. Майерсдорф добавил, что впервые компания продемонстрировала пятиминутную зарядку с батареей, содержащей так много элементов — в общей сложности 168.

Помимо BP, инвесторами StoreDot являются также Mercedes Daimler и технологический гигант Samsung. Ранее стартап уже хвастался пятиминутной зарядкой смартфона.

Ну а следующим подтверждением концепции компании станет электромобиль Mercedes . StoreDot планирует зарядить его на 480 км пробега за те же 5 минут, точно так же, как и батарею электрического скутера. «Мы разрабатываем новое поколение литий-ионных аккумуляторов», — сказал Майерсдорф.

«Более конкретно, мы исключаем использование графита в батарее». Руководитель компании объяснил, что причина исключения графита из уравнения состоит в том, что минерал не очень хорошо работает на зарядных устройствах.

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Вместо этого фирма использует такие материалы, как олово, германий и кремний в сочетании с органическими соединениями, которые, по ее утверждению, являются лучшим решением для литий-ионных батарей, чем элементы, используемые в настоящее время в большинстве потребительских электронных устройств.

По словам Майерсдорфа, последняя демоверсия StoreDot — это первый шаг к окончательной зарядке электромобилей и даже грузовиков на больших скоростях.

Компания ожидает, что пятиминутная зарядка смартфона будет доступна во второй половине 2020 года, в то время как быстрая зарядка для электромобилей, скорее всего, не появится на рынке до 2023 года.

Также планируется создать завод по производству батарей, похожий на Gigafactory Tesla , под названием OneGiga. Мизердорф сказал, что StoreDot в настоящее время ведет переговоры с властями США, чтобы найти идеальное место для объекта.

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Сколько будут стоить батареи StoreDot, когда они выйдут из лаборатории на рынок? В начале они точно не будут дешевыми. Как объяснил Дорон: «Постарайтесь установить цену на то, чего раньше не было. Небо — это предел с точки зрения ценности, которая влияет на каждого человека на планете».