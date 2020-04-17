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Электронная ткань генерирует электричество для подзарядки гаджетов

17.04.2020
Электронная ткань генерирует электричество для подзарядки гаджетов

Исследователи научного факультета Университета Малаги (UMA, Испания) разработали недорогую футболку, которая вырабатывает электричество за счет разницы между температурой человеческого тела и окружающей среды.

Это стало возможным благодаря особой ткани, разработанной совместно с Итальянским технологическим институтом в Генуе (IIT).

Ее материал состоит из воды, этанола, получаемого из кожуры томатов, и углеродных наночастиц. При нагревании данная смесь размягчается и прилипает к слою хлопка, приобретая электрические свойства, подобные тем, которыми обладают теллурий, германий или свинец.

В настоящее время группа ученых, возглавляемая итальянским исследователем Пьетро Катальди, ведет работу по созданию устройств, которые можно встроить в текстиль.

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В дальнейшем на их основе можно будет изготовить, к примеру, футболку, способную отражать свет или заряжать мелкие гаджеты.

Этим возможности новой электронной ткани не ограничиваются, в перспективе материал может найти применение в биомедицине и «гибкой» робототехнике.

 

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