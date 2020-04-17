Электронная ткань генерирует электричество для подзарядки гаджетов

Исследователи научного факультета Университета Малаги (UMA, Испания) разработали недорогую футболку, которая вырабатывает электричество за счет разницы между температурой человеческого тела и окружающей среды.

Это стало возможным благодаря особой ткани, разработанной совместно с Итальянским технологическим институтом в Генуе (IIT).

Ее материал состоит из воды, этанола, получаемого из кожуры томатов, и углеродных наночастиц. При нагревании данная смесь размягчается и прилипает к слою хлопка, приобретая электрические свойства, подобные тем, которыми обладают теллурий, германий или свинец.

В настоящее время группа ученых, возглавляемая итальянским исследователем Пьетро Катальди, ведет работу по созданию устройств, которые можно встроить в текстиль.

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В дальнейшем на их основе можно будет изготовить, к примеру, футболку, способную отражать свет или заряжать мелкие гаджеты.

Этим возможности новой электронной ткани не ограничиваются, в перспективе материал может найти применение в биомедицине и «гибкой» робототехнике.