Электромускулогибрид Twike 5 с педальным приводом развивает скорость 190 км/час

С плавным переходом на электрический транспорт появляется все больше новых видов транспортных средств. И Twike 5 – новинка, которая скоро поступит в производство, показалась нам супер интересной.

Автомобили такого типа называют электромускулогибридами – это, по сути, электрический велосипед с педальным (мускульным) приводом, за исключением того, что устройство выглядит как полностью крытый автомобиль, да еще и способно развивать скорость 190 км в час. Дальность пробега на одной зарядке составит 310 км.

Twike 5 – это гениальная концепция транспортного средства, которое не просто доставит из точки А в точку Б, но и к тому же позволит водителю заниматься фитнесом, если он хочет увеличить дальность действия веломобиля.

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Вы сидите в двухместной, водонепроницаемой кабине и крутите педали, как на велотренажере. Правда педали подключаются не напрямую к колесам, а к генератору, который вырабатывает энергию для заряда аккумуляторной батареи мощностью в 31,5 кВт/ч. Благодаря этому, Twike будет ехать даже тогда, когда вы не крутите педали.

У пассажира, кстати, тоже есть педали, так что он сможет тренироваться наравне с водителем. Веломобиль оборудован тремя колесами, весит не более 500 кг с габаритами всего 120х120х270 см. Также трехколесник укомплектован шинами с низким сопротивлением трению качения, что вместе с его небольшими размерами и аэродинамически верными обводами корпуса максимально экономит потребление энергии.

Конструкция авто выполнена на базе рамы из сплава алюминия и обшита панелями из термопластика. Интерьер салона очень минималистичный – два анатомических кресла, бортовой компьютер, а вместо руля управлять трехколесником можно при помощи пары двухтактных рычагов. Сзади есть багажник для перевозки грузов, что делает гибридный веломобиль довольно практичным маленьким транспортным средством.

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Какова его цена? Что ж, Twike 5 – это транспортное средство малой дальности, поэтому предварительная рыночная стоимость – около 50 тысяч евро за полностью укомплектованный веломобиль с максимально мощным аккумулятором. Будут доступны модели с батареями разной мощности, вплоть до модели стоимостью в 30 тысяч евро, которая поставляется вообще без аккумуляторной батареи.

источник: twike